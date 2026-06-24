《火遮眼》給阿嬤的「痴線」情書

不知道大家是否跟我一樣，覺得這個世界從職場到政壇、去餐廳逛超市，總之是人多口雜的地方，便總會遇到一些很想痛打一頓的人。而在現實中無法實現的時候，看《火遮眼》這種打到瘋狂的電影，就是最暢快、最發洩的體驗。

八十至九十年代的武打動作電影的魔力可以有多大？《火遮眼》導演谷垣健治自幼受《醉拳》等香港武打電影影響而決心自學功夫，他甚至會在戲院裡和朋友分工，一人記一段招式，回家後再拼湊學習。1993年，他帶著對香港動作片的嚮往，隻身來到香港，從龍虎武師、替身做起，並加入甄子丹的「甄家班」，參與《殺破狼》、《導火線》等新世紀港產動作經典，hardcore尺度被讚譽為「十年最佳動作片之一」。

其後他將在香港學到的技藝帶回日本，跟很多人一樣，我也是從看《浪客劍心》認識谷垣健治這個名字。在這齣電影以前，日本的動作片風格會比較接近荷李活B片的質素，又或是傾向幪面超人的特攝風格，不是說不好，但在爽度和緊湊度確實跟其他一線武打動作電影有一段距離。直至《浪客劍心》，讓大家驚歎「為何漫畫中的誇張招式可以在現實中使出？」日本武打動作電影從此有了一條全新的水平線，谷垣健治甚至將自己的技藝再打回他曾經嚮往的香港電影業，其後憑《九龍城寨之圍城》贏得香港電影金像獎已經成為大家已熟能詳的故事。可以說，谷垣健治將90年代香港動作片精神於2026年不斷延續、創新與發揚。

《火遮眼》骨子裡就是港產動作片之魂。正式擔任導演的谷垣健治在《火遮眼》中進一步追求極致的暴力美學，追求「真人真打，拳拳到肉」的真實感，大幅減少使用特效和威也，其動作設計的創新、尺度與密集度，有評論甚至認為感官刺激上可以跟35年前被稱為「cult片神作」的《力王》相提並論。

當然電影也不是沒有瑕疵：聲音混音有些過頭、配樂略顯不搭、動作場面稍微設計過度、部分文戲令人莞爾……但整部電影實在是非常爽，而且「打到癡線」！「打到癡線」這句話絕無半點誇張，因為坐我隔壁的是一位年過七十的婆婆，她看到最後一幕時都忍不住輕輕嬌嗔了一聲：「癡線！」連活了半個世紀的人都感受到這種視覺衝擊，可想而知這部電影的打鬥有多麼瘋狂。難得還有香港班底(日本導演加香港編劇)懂得拍、也願意拍這種往死裡打的武打片，演員們又奮不顧身地搏命演出，絕對值得進場支持。