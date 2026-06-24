最近看了討論度極高的《鐵拳教育》，劇中看似瘋狂的情節，很多都改編自真人真事。現實中，孩子或老師的結局往往令人惋惜。所以看戲時，那種「不擇手段解決問題」、「壞人有惡報」的圓滿結局，的確大快人心！

當了老師十多年，見過不少令人「咬牙切齒」的學生。但無論他們多可惡，往往在見過他們的家長，或是了解他們的成長經歷後，老師們都會默默嘆氣，因為你會明白，學生本身其實也是受害者。「可惡」的背後，往往有可悲的故事。

其中有一集，家長明知孩子吃專注力藥物出現流鼻血、幻聽等嚴重副作用，仍逼迫他繼續吃，只為「確保」他能考入醫學院。現實其實不遑多讓。我曾遇過一個學生，剛入學時非常出眾，讀書、人品、運動也佳，是個充滿陽光氣息的孩子。可惜後來他壓力大到出現幻聽，甚至入住兒童精神病院。最心寒的是，當時媽媽依然強烈要求「帶功課給他做」。結果呢？到了高中，那個曾經發光的孩子，因長期治療變得呆滯、肥胖，初中時的光芒完全消失了。