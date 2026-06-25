6月羊城，樂韻悠揚。香港中樂團首次移師大灣區內地城市，於廣州天環盛大舉行《第50樂季暨國際笙簧節》發布會，據悉這是香港表演藝團體在大灣區首個樂季發布會。這場活動不僅是一場音樂盛事的預告，更是一次「文、旅、商」跨界協作的生動示範，為大灣區文旅融合開啟新篇章。 發布會上，香港中樂團與星海音樂廳正式簽署合作備忘錄，深化粵港兩地在音樂教育及人才培育上的系統性協作。作為華南地區的音樂文化地標，星海音樂廳與香港中樂團的攜手，正是「以文塑旅」理念的具體實踐——將藝術內容轉化為旅遊吸引元素，讓文化成為旅遊的靈魂。

同時，樂團積極實踐跨界協作，與新鴻基地產旗下廣州及香港兩地旗艦商場合作，舉辦「國際笙簧節巡演」，並於全新旅遊地標「馬灣1868」拍攝文旅宣傳影片，生動展示「以文塑旅」的理念，向外界說好香港文化旅遊故事。樂團更主動牽頭，與大灣區旅行機構合作，圍繞第50樂季重點演出，推出「演出＋旅遊」優惠套票及主題路線，進一步推動文化與旅遊的深度融合。 50年來，香港中樂團與香港共生，與時代共鳴。從創團之初的篳路藍縷，到立足國際舞台，樂團在傳承中樂精髓的同時，不斷探索現代化與國際化道路，肩負起「香港文化大使」的重任。第50樂季以「奕」為題——「奕」字象徵盛大與光明，其筆觸沒有任何包圍或封閉結構，正與樂團「植根傳統，銳意創新，不拘一格，自成一體」的藝術追求不謀而合。

樂季開幕音樂會「千簧一宇」將呈獻一場「可聽、可視、可參與」的沉浸式體驗，從晉北聲腔到日本唐笙，從黔桂蘆笙到泰國笙，乃至俄羅斯口弦與歐洲管風琴，完整展示笙簧樂器的廣闊譜系——既是消弭邊界的融合，也是保留差異的共鳴。 香港中樂團藝術總監閻惠昌教授表示：「音樂是流動的建築，是無聲的心語。50年前我們播下種子，今天在『奕』的光影下，邀請大家與香港中樂團一同共奏下一個50年的輝煌。」 這場發布會，不只是一份關於文化與區域融合的香港答卷。當民樂悠揚於大灣區的繁華商場與歷史海島，我們看見的不僅是藝術魅力，更是「文、旅、商」跨界協作所迸發的無限可能。香港中樂團以音樂為橋，以大灣區為舞台，正書寫文旅融合的嶄新篇章。熱切期待樂團今年11月載譽廣州，於星海音樂廳舉行「大師神韻」音樂會，讓中樂之美繼續在大灣區迴盪。