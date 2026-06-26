殯儀員工目擊靈堂鬼上身

殯儀館是否容易撞鬼的地方？筆者認識不少殯儀從業員，多與少其實是看人的本身。老實說。甚麼地方也有機會撞鬼。
最近到坪洲拍攝金花娘娘誕期，一位在場的義工(馮師傅)向筆者打招呼，他曾當過殯儀館的服務生，表示想在節目分享他的經歷。以下是他當晚分享的個人及行內事件。
他說：「這件事是我入行初時打聽來的。當日的家屬人數較多，他們將兩間細房打通成一間大房招呼親友，而先人的遺體便放在其中一間房的靈寢室。怎料，在儀式進行時，一眾親友及在場的工作人員，同時看到一個沒有上半身，而下半身穿着白色長褲及白鞋的靈體穿過他們，然後向着大門的方向離開。當然大家看到目瞪口呆，這算是一次殯儀館集體撞鬼事件。」
至於在靈堂一次鬼上身事件，就是馮師傅自己親眼目擊：「當晚儀式安排了破地獄，通常法事後，整個靈堂會煙霧彌漫，我們會勸喻親友去靈堂外暫避一陣。當時大部分親友離開靈堂，唯獨我看到三個人仍然坐著，兩個年紀較大的女士，不停向着坐在中間的男童竊竊私語。過了一會，我終於忍不住走向他們，了解究竟發生甚麼事。中間那個男童樣子有點像智障人士，而兩位親友不斷勸告他，說不用擔心之類的說話。此刻我再望一望靈堂先人的照片，我才猛然得知，先人是他的弟弟，可能弟弟不放心哥哥，便上了哥哥身向家人作告別之類。我當時靈機一觸，叫那位姨姨立刻上香給弟弟，並叫他不用擔心，安心上路好了。過一會，哥哥醒過來，我再看哥哥的樣子，其實與一般人沒甚分別，在上身一刻卻變了臉，這次是我很特別的靈異經歷。」
馮師傅勸喻我們，千萬別不信邪，特別在殯儀館這些地方，無論說話及一舉一動必須要尊重先人，否則真有可能發生不可思議的事情。