殯儀員工目擊靈堂鬼上身

殯儀館是否容易撞鬼的地方？筆者認識不少殯儀從業員，多與少其實是看人的本身。老實說。甚麼地方也有機會撞鬼。

最近到坪洲拍攝金花娘娘誕期，一位在場的義工(馮師傅)向筆者打招呼，他曾當過殯儀館的服務生，表示想在節目分享他的經歷。以下是他當晚分享的個人及行內事件。

他說：「這件事是我入行初時打聽來的。當日的家屬人數較多，他們將兩間細房打通成一間大房招呼親友，而先人的遺體便放在其中一間房的靈寢室。怎料，在儀式進行時，一眾親友及在場的工作人員，同時看到一個沒有上半身，而下半身穿着白色長褲及白鞋的靈體穿過他們，然後向着大門的方向離開。當然大家看到目瞪口呆，這算是一次殯儀館集體撞鬼事件。」