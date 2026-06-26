她和丈夫無法走下去了，找我做諮詢。雙方在生育、錢財、價值觀等問題上都有極大分歧。大病一場後，她看清了丈夫是個無能的人。

她說：「我發現重複著媽媽的悲劇：男人只管享受人生、逃避責任，女人要替他們執手尾。我媽媽窮一生填補爸爸的黑洞，而我也無底線地拯救和體諒身邊那個不長進，遇事只懂打機逃避的丈夫，獨自承受巨大的精神負擔。

我希望可以改變自己做拯救者的宿命角色，學習放下這沉重包袱，學懂及時止蝕和保護自己，重新尋回生活主導權的韌性。」