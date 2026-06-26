她和丈夫無法走下去了，找我做諮詢。雙方在生育、錢財、價值觀等問題上都有極大分歧。大病一場後，她看清了丈夫是個無能的人。
她說：「我發現重複著媽媽的悲劇：男人只管享受人生、逃避責任，女人要替他們執手尾。我媽媽窮一生填補爸爸的黑洞，而我也無底線地拯救和體諒身邊那個不長進，遇事只懂打機逃避的丈夫，獨自承受巨大的精神負擔。
我希望可以改變自己做拯救者的宿命角色，學習放下這沉重包袱，學懂及時止蝕和保護自己，重新尋回生活主導權的韌性。」
嗯，貌似滿懷壯志，似乎想通了。可問她何時離開丈夫時，她卻說：「我不想走極端，想找一個中間方案。」噢，既然價值觀大相徑庭，看清對方無能，自己在重複媽媽的悲劇，那離開也算極端嗎？不是說過要止蝕，重尋韌性嗎？
她說：「假如和他談過後，他會變好呢？」其實他們早已見過婚姻輔導，丈夫答應過改善，最終還是打回原形，她大病時他也只管打機不關懷，還該奢望嗎？更重要是，她到底想丈夫「變好」甚麼？她說：「希望他變成熟。」天呀，這是多大的「母性情勒」啊！
多少女人就是卡在幻想上，以為只要男人長進、變成熟，關係便會好。她們永遠不懂也不接受男人有自己的世界和安身的方式。女人也不成熟，找錯了伴侶應和平分手，而非暴力地想改變對方。兩個人兩個世界，勉強有用嗎？不如承認自己沒有重要到可令他為你改變，那宿命到底是誰寫成的？