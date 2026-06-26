Grade10 FEST如何用潮流文化IP激活香港經濟

近年被喻為「紙上黃金」的集換式卡牌在全球掀起投資與收藏熱潮，並由潮流玩意演變為融合實體資產、數碼文化與社群互動的新興經濟體。由香港上市公司Meme Strategy旗下品牌Grade10主辦的亞洲藏卡盛事《Grade10 FEST Summer 2026》，上周一連三天在合和酒店圓滿落幕。展會由9GAG團隊策劃，吸引逾120家國際及本地展商及超過25,000人次參與，足見卡牌產業正由小眾市場邁向規模化發展，並逐步在文化與創新經濟中建立其市場地位，由此，一個完整的生態建設是促進行業發展十分重要的一環。

Grade10最矚目是以寶可夢30周年為主題的高端珍藏卡展覽。展品包括全球唯一獲CGC Pristine 10評級的「月亮伊布星卡」，及由原畫師有田滿弘親筆簽名的初版噴火龍，配合「穿越時光之旅」展覽，成功將幾代人的集體回憶與動漫情感，轉化為具備高投資價值的文化資產，讓到場的收藏家與投資者大開眼界。

除了卡牌鑑定與評級展示，活動更展現了跨界聯乘的無限商業潛力。大會與本地藝術家門小雷合作，推出門票附送限定卡包安排;同時也有多元化娛樂IP首發卡牌，包括台灣人氣啦啦隊「桃氣女孩」、TVB人氣旅遊節目《自然系女子旅行》，以及全球首套港漫經典《古惑仔TCG》。