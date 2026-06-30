教育基金宜盡早籌劃

身為保險公司的區域總監，我常與家長客戶交流。在香港，幾乎每位家長都深知「教育基金」的重要，這是為子女未來而作的承諾 。然而，很多家長在制定計劃時，總會陷入一個常見的思維陷阱——「等再鬆動一點才開始」。 「教育開支」的現實落差 幼稚園及小學階段，帳單確實已令人頭痛。學費、校車費、琳瑯滿目的興趣班，每月開支儼然是一筆沉重的負擔。家長往往覺得：「現在的開支已很多，哪有餘錢做長期儲蓄？等孩子上了中學，開支應該會少一點吧？」

這正是問題所在。當家長忙於應付眼前的幼兒教育開支，卻忽略了真正的大額支出——大學學位、碩士或博士等研究生課程——正在前方等待。在財務策劃中，教育基金與退休計劃一樣，最核心的要素並非金額，而是「時間」。 複利威力：愈早開始，負擔愈輕 教育基金本質上是一場與時間的賽跑。當你在孩子年幼時開始規劃，你所投入的每一分錢，透過複利效應，在將來會產生巨大的槓桿作用。如果你等到孩子升中才開始準備，為了達到同樣的目標金額，你每月需要投入的本金將呈倍數增長，這無疑對家庭現金流造成更大的衝擊。