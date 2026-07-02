日前，我出席了恩橡基金會舉辦的第二屆「跨代共融」研討會，主題為「以跨世代教育塑造未來」。赴會之前，心裡一直揣著一個問號：跨代共融，這些年來我們談了又談，究竟我們在討論的，是一項政策，還是人與人之間的情感連結？ 這個疑問，在會上聽到救世軍錦田的案例時，開始有了答案。幼兒學校的孩子們定期走進隔壁的長者之家，小手牽著大手，一起為盆栽澆水、鬆土。長者彎下腰，耐心地教孩子怎麼控制水量，才不至於把泥土沖散；孩子仰起頭，用滿滿的好奇和笑聲作為回應。那一刻，沒有誰在施予，也沒有誰在承受——他們只是一起專注地做一件事，悄悄地走進彼此的生活裡。一盆植物、一個花盆、一段時光，成了兩代人之間最溫柔的橋樑。這就是跨代共融最樸素、最動人的模樣。

說起跨代共融，不得不提恩橡基金會的創辦人陳寶莉。她本是執業大律師，卻提早退休，選擇了一條不容易被看見的路。十年來，她一步一步，把「人口老化」這個看似沉重的命題，拆解成一個個具體而有溫度的行動——讓長者不再只是被動接受照顧的對象，而是能夠傳遞智慧、分享情感的「老朋友」。研討會上，她分享：「當長幼能真正看見彼此、傾聽和互相學習，社區便能蓬勃發展。」十年堅持，「跨代共融」四個字說來輕巧，背後卻是一場又一場的溝通、一次又一次的協調，以及無數個需要堅持的時刻。但她做到了。

研討會幸獲教育局副局長施俊輝博士親臨主禮並發表主題演講。他聯同教育、社會服務及慈善界專家，深入交流如何將「跨代實踐」納入教育體系藍圖。施博士指出，當學生與長輩面對面交流，年輕一代能從中領悟書本以外的人生智慧，有助實踐儒家「仁」與「孝」的美德——以「仁」愛之心關顧他人，以「孝」道培養對長輩的尊重與感恩。專家們也反覆強調，跨代教育是一場「雙向」的流動：年輕一代從長者身上學到韌性與閱歷；長者則在互動中重新感受到「被需要」的價值。