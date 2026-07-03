魚檔檔主好奇問：「你們逢周末才來街市買餸菜，營養師平日都是吃沙律的嗎？」我笑言：「只是平日要上班，沒空來吧！所以，周末最少買下三日的分量。」

Bonnie說：「告訴你一個秘密，營養師不怎麼吃沙律的，她經常說，吃冷盤很容易肚餓，而且吃沙律都可致肥啊！」我續說：「對啊！很多戰友在夏天，就是吃了沙律致胖，要知道，一般市面售賣的沙律，都加入大量醬汁，以凱撒沙律醬為例，兩湯匙已經有約160卡；而且，近年大家都愛吃的牛油果，一份沙律，隨時加了半個，雖然它屬好脂肪，但好脂肪不代表沒有熱量啊！而半個牛油果就是160卡，這樣一計，尚未加入任何主角，熱量已達320卡了，即是等於一個麥當當芝士漢堡的熱量。」