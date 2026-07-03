有不少人等不了我每年才開一次的音叉和銅磬聲療課，索性約我上私人課，單對單，蠻自由的。去年開始我開放了工作室，可以私約做個案和上私人課後，已有不少人來過學習，除了一般讀者外，還不乏著名運動員、高管、演藝人、療癒師好友等等。

有次有同學來上情緒扎根工作坊，一坐下來，我如常先了解她的背景和到底需要甚麼，結果給她做了一次個案，原來她一直壓抑了自己對婚姻的不滿。結婚多年，丈夫在各方面也算不上合格，沒有待她如妻子，甚至跟陌路人沒兩樣。沒有愛、沒有溫情，只剩兩個字：心寒。長年積累的鬱結令身體出毛病，所以來學習處理情緒。可我告訴她，若沒有正視和處理勾起情緒的根，即使學習了管理情緒，也無法得到真正的解脫。問她為何還未敢放下這段婚姻，她支支吾吾，說：「有個男人在家會感到安心一些。」