身邊有很多有心人，為了貢獻社會，放棄在商界發展得不錯的機會，成立社企或NGO。他們懷着改變世界的熱情，投入時間、金錢和心力，我對他們非常敬佩。但他們有些經營狀況並不順暢，有時也會顯得沮喪。

我經常提醒他們，要先照顧好自己，才去照顧別人。搭飛機的時候，安全指引總是說，遇到突發情況，要先為自己戴上氧氣罩，才去幫助身邊的人。這不是自私，而是常識。自己倒下了，還能照顧誰？

無論個人或企業，也應先照顧好自己。個人方面，很多社企創辦人的收入比從事商界時大幅減少，起初或許憑着理想支撐，但日子久了，現實壓力便會浮現。我的底線很簡單：至少能過到基本的生活，不應讓家人受苦。我創業的時候便計算過，即使失敗了，也不影響家人的生活，才全情投入。理想再偉大，也不該由家人承擔代價。