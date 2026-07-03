身邊有很多有心人，為了貢獻社會，放棄在商界發展得不錯的機會，成立社企或NGO。他們懷着改變世界的熱情，投入時間、金錢和心力，我對他們非常敬佩。但他們有些經營狀況並不順暢，有時也會顯得沮喪。
我經常提醒他們，要先照顧好自己，才去照顧別人。搭飛機的時候，安全指引總是說，遇到突發情況，要先為自己戴上氧氣罩，才去幫助身邊的人。這不是自私，而是常識。自己倒下了，還能照顧誰？
無論個人或企業，也應先照顧好自己。個人方面，很多社企創辦人的收入比從事商界時大幅減少，起初或許憑着理想支撐，但日子久了，現實壓力便會浮現。我的底線很簡單：至少能過到基本的生活，不應讓家人受苦。我創業的時候便計算過，即使失敗了，也不影響家人的生活，才全情投入。理想再偉大，也不該由家人承擔代價。
身體狀況亦然。有不少人因為燃燒自己而拖垮了健康，結果反而無法繼續走那條想走的路。要有好的健康，才能走更遠的路。
企業方面，應基於市場原則，做到自給自足。很多社企之所以撐不下去，正正是因為沒有建立可持續的商業模式。如果要犧牲員工的利益來換取生存，這等於剝削員工；如果要犧牲產品或服務的質素來節省成本，這等於犧牲顧客的利益。一個成功的商業模式，是所有持份者都共贏下創造利潤。
個人照顧好自己，才有餘力去幫助別人；企業照顧好自己，才能持續地為社會創造價值。先站穩，再出發。先活下來，再談改變世界。這是經營者更負責任的選擇。