Fable 5：當智能變成國家安全

2026年6月，Anthropic連續做了兩個截然相反的動作。6月9日，它向全世界發布兩款被自己形容為「太過強大」的新模型——Claude Fable 5與Claude Mythos 5。短短三日後，6月12日，它把同一對模型全部關掉，所有用戶、所有國家，一刀切。理由不是技術故障，也不是商業決策，而是一張來自美國商務部的出口管制命令。 從那一刻起，「AI模型」被正式當作戰略武器處理。

一、發生了甚麼事 Fable 5是Anthropic旗艦級的「Mythos等級」模型，官方說在軟件工程、科研、視覺等幾乎所有測試上都是state-of-the-art，任務越長越複雜，領先優勢越大。換言之，這是目前公開市場上最強的Claude。 發布後第三日，美國商務部長Howard Lutnick向Anthropic CEO Dario Amodei發信，將Fable 5與Mythos 5納入出口管制：任何外國國民——無論身在美國境外或境內，包括Anthropic自己的外籍員工——一律不准使用。政府引用的理由，是模型存在所謂「越獄」風險，可被用來閱讀整個程式碼庫並自動找漏洞。 技術上，Anthropic根本無法即時識別誰是「外國國民」，尤其當模型已透過API、Agent、企業內部工具滲入無數應用——要做到精細區隔，幾乎等同每一次對話都要做KYC（實名認證）。為了免高層被檢控，Anthropic索性把這兩款模型對全球用戶關掉。一款6月9日發佈、6月12日下架的旗艦AI，就這樣成為近年最戲劇性的科技事件之一。

二、為甚麼這件事不只是Anthropic的事 對整個AI行業，這件事劃下三條新紅線： 第一，前沿模型已被視為核心軍工。能力越強，越要走出口管制流程，跟先進晶片、加密技術同級。 第二，「美國公司」的全球身分正在崩解。以前Google、Microsoft、Apple的服務理論上全世界都用得到；今後最強的那一檔產品，可能只供美國公民。 第三，「軟件出口」要靠技術做合規。模型不像晶片可以鎖在貨櫃，要區別誰能用，幾乎一定要走到「每次對話實名」這一步——這是對開放互聯網的根本改變。

三、對香港、對我們的影響 對香港用戶最直接的反應是：以後最頂尖的那一版AI，我們可能根本接觸不到。Fable 5只是第一個案例，不會是最後一個。GPT、Gemini、Grok的下一代旗艦，極可能會被相同邏輯處理。對企業而言，幾個現實問題立即浮現： ‧不要把核心流程綁死在單一海外模型。今天你用Fable 5寫程式、做RAG、跑agent，明日一紙命令，可以瞬間斷供。要預留fallback：本地開源模型（Llama、Qwen、DeepSeek）、區內雲端、跨供應商的混合架構。 ‧ 「中端模型＋工程」往往比「頂級模型」更務實。Anthropic自己都說，其他Claude模型不受影響。對絕大多數商業場景，Sonnet級別已綽綽有餘；真正稀缺的，是把它接到工作流、加上guardrail、與資料庫對接的工程能力。