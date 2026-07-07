最近一個月，我去了曼谷兩次。一天晚上，我走進一間藏身古建築的小酒館，點了一杯Gin Tonic。調酒師完成前，先用手掌拍了一下薄荷葉，再放進杯裡。我好奇問原因，他笑著說：「薄荷葉要拍過，香氣先會出來。」我試了一片，果然，清新的香氣瞬間散發。

那一刻，我忽然想到人生。

人生走過半百，我愈來愈相信，令人成熟的，不是時間，而是那些曾經咬緊牙關走過的日子。

年輕時，我們都像未經拍打的薄荷葉，看似完整，卻未曾釋放真正的香氣。踏入社會後，工作受挫、感情失意、健康亮起紅燈、財務受壓，每一次打擊，都足以令人懷疑自己。