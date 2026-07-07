最近一個月，我去了曼谷兩次。一天晚上，我走進一間藏身古建築的小酒館，點了一杯Gin Tonic。調酒師完成前，先用手掌拍了一下薄荷葉，再放進杯裡。我好奇問原因，他笑著說：「薄荷葉要拍過，香氣先會出來。」我試了一片，果然，清新的香氣瞬間散發。
那一刻，我忽然想到人生。
人生走過半百，我愈來愈相信，令人成熟的，不是時間，而是那些曾經咬緊牙關走過的日子。
年輕時，我們都像未經拍打的薄荷葉，看似完整，卻未曾釋放真正的香氣。踏入社會後，工作受挫、感情失意、健康亮起紅燈、財務受壓，每一次打擊，都足以令人懷疑自己。
一路走來，我見過很多成功的人，也見過很多失意的人。真正吸引人的，不是他從未跌倒，而是跌倒後，仍然願意站起來。如果人生一直順風順水，也許今天的我，也沒有能力陪伴別人走過低谷。
回頭看，我最感激的，不是那些順境，而是那些曾經以為過不了的難關。它們磨練了我的韌性，也讓我更懂得珍惜，更明白別人的不容易。
沒有人喜歡受苦，我們可以流淚，也可以停下來休息，但不要一直停留在埋怨之中。正如那片薄荷葉，因為經歷拍打，才散發最動人的芬芳。
如果今天的你正面對人生的考驗，不要以為自己被擊倒。總有一天，你會明白，今天所有的拍打，都不是為了擊倒你，而是為了成就更芬芳的自己。