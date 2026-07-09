「真味」當名廚遇上銀髮族

上星期，我和一班傳媒老友，在北角吃了一頓令人難忘的晚宴。說難忘，不單因為菜式精彩，更因為那份滿滿的、久違了的「人情味」。 地點是「雋悅．滙」——房協轄下專為銀髮族而設的會所。會所內最近進駐了一家食肆，掌勺的正是人稱「基哥」的名廚李文基師傅。基哥來頭不小，他是已故「鮑魚大王」楊貫一的入室弟子，功力深厚，卻毫無架子。他的新店「富添．真味尚食」，沒有豪華的水晶燈，也沒有鮑參翅肚的浮誇，有的，是對食材和味道那份純粹的執著與尊重。

那一晚，我們品嘗到基哥的撚手功夫菜：陳皮香酥骨、湯鮑扣柚皮、八寶冬瓜盅、豆豉醬爆田雞……每道菜都是時間與心機的沉澱。那道柚皮炆得入口即化，陳皮香氣溫柔地滲進每一絲纖維，那是會令人想起「家」、想起「從前」的味道。基哥說，他的心願很簡單，就是希望住在這裡的長者，能吃到「真味」，也能吃出「人情味」。老友記有口福了，我相信，他們吃進肚裡的不只是美食，更是一份被珍視的回憶與溫暖。 飯前，我們在屋苑團隊的細心導賞下，參觀了單位的布局和會所設施。站在高層單位，夕陽正好西下，維港景色在餘暉中展開。單位寬敞開揚，最窩心的，是那些不起眼卻體貼入微的設計——牆角的感應器、無障礙的設計，讓人感到安全與舒適。

這裡不是冰冷的長者屋苑，而是一個有溫度的小社區。會所內，麻雀房、影院、健身室、恆溫泳池一應俱全；還有中、西診所照顧健康；加上基哥坐鎮的餐廳，真正把「食、住、行」都貼心地匯聚在一起。 當晚在座的大部分老總，都已年過半百。我們這一代，見證過香港最講人情味的年代，也經歷著城市急速變遷下的疏離。這個飯局，在基哥的菜餚裡，我們找到了那份熟悉的、踏實的、人與人之間的連繫。 那不是一頓飯那麼簡單，那是一份對晚年生活的尊重，一種對「家」的重新定義。銀髮歲月，也可以過得如此豐盛、如此有尊嚴、如此有人情味。