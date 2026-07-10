早前在一個網台訪問中，記者問我一個有趣的問題：如果要在「準時交貨的80分員工」和「遲交貨但100分的員工」之間二選一，我會怎麼選？我毫不猶豫地選擇80分的那個。
原因很簡單。商業決策往往有時間性。例如為品牌構思聖誕促銷活動，即使有絕世好橋，但聖誕過後才想到的話，已經沒有意思。準時交貨本來就是工作成果的一部分。無視死線的話，無論做得多完美，已經不可能是滿分。
坦白說，我自己也是一個80分理論的信徒。做事從不追求滿分，經常說自己「得過且過」。凡事過得到自己，過得到別人，已經很不錯。沒必要追求完美。
而且經濟學上有所謂「邊際效率遞減定律」。從80分到100分，往往花的力氣，比從零到80分還要多。與其努力爭取最後的20分，不如以80分為目標。省下來的時間和精力，可以完成更多事情，而且這些工作仍能保持一定的質素。
正如求學時期，科科80分，已經是很了不起的成績。但如果為了某一科爭取100分，花太多時間，導致其他科目不及格，最終也未必能升班。整體表現，遠比單一項目的完美重要。
再者，追求完美對情緒的傷害很大。永遠覺得不夠好，讓人長期處於焦慮之中；害怕犯錯，讓人遲遲不敢開始。從80分到100分，花的不只是時間和力氣，還有情緒和健康。到頭來，完美未達到，身心已經耗盡。與其這樣，不如接受80分，放過自己，讓自己走得更遠。
與其追求一次完美的交付，不如保持穩定的節奏，在合理的時間內交出可接受的成績。80分，夠了。