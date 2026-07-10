早前在一個網台訪問中，記者問我一個有趣的問題：如果要在「準時交貨的80分員工」和「遲交貨但100分的員工」之間二選一，我會怎麼選？我毫不猶豫地選擇80分的那個。

原因很簡單。商業決策往往有時間性。例如為品牌構思聖誕促銷活動，即使有絕世好橋，但聖誕過後才想到的話，已經沒有意思。準時交貨本來就是工作成果的一部分。無視死線的話，無論做得多完美，已經不可能是滿分。

坦白說，我自己也是一個80分理論的信徒。做事從不追求滿分，經常說自己「得過且過」。凡事過得到自己，過得到別人，已經很不錯。沒必要追求完美。