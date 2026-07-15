延伸《少林足球》缺失 嘗試超越高橋陽一 《功夫女足》

由《少林足球》拍到《功夫女足》，周星馳從來只有一個目的，就是將他兒時深愛的《足球小將》真人化，而這一次《功夫女足》在走前一步的目標，更要比前者甚至原著漫畫來得更誇張——他要親手在「誇張」這個範疇上超越高橋陽一。看畢全片，個人感覺是：整體雖有瑕疵，但他做到了。

作為導演，周星馳這次的重心全放在「如何用動作說故事」；預告片裡那些不堪入目的綠幕退地視覺特效，在整齣戲的比賽過程中毫無忌憚地頻繁出現，幾乎回到20年前《少林足球》的水平，以今日的觀影標準而言，確實相當難受。但可以感受到，其中大量特技資源都投放到呈現那些比上集更癲、更複雜、玩得更盡的招式之上，而單就重新設計的誇張過癮程度，我真心要給周星馳大大一個讚，超誇張的招式和對陣令感官刺激非常精彩。

因為這些誇張招式搭配紮實的故事鋪陳，看著看著，你會漸漸忘記那些不堪入目的綠幕退地視覺特效，焦點自然轉向兩隊如何用各種招式對決；簡單說，就是入了戲，不再理會背景做得好不好。當然，也不排除有人一見那些不堪入目的綠幕退地視覺特效從頭到尾無法入戲。

演員方面，迪麗熱巴非常好笑，懷疑她之前未演過這類如此極端任性火爆的喜劇角色，如今出來像馬騮出籠般大解放，那種靚女卻做出高亢甚至挑釁行為的反差，實在好笑，選角一流。張小斐則肩負「女版周星馳」的任務，類似《美人魚》裡的鄧超，由頭帶到尾，好笑、好看、有層次，同樣選角滿分。

另一位非常期待的演員是蔡思貝，過去因工作緣故，曾有幸目睹她在幕後的排練過程。我至今仍清楚記得，她獨自坐在洗手間的地上，花費大量時間鑽研角色、醞釀情緒。再者，香港演藝圈中願意自毀形象、放下身段的專業女演員實屬少數，我猜想周星馳正是看中她這份特質。《功夫女足》中她的角色好玩、戲份亦重，她也很努力，但總覺得欠了少許個人特色，編劇明顯為她設計了一些東西，卻仍不夠盡，可以更好玩，不過絕對收貨；而且不知是否拍得太急，她的場口總像漏了幾個特寫來表達情緒，略有遺憾。

另外大家最關心的佐藤健，其實角色就是OOO的翻版，細節不在此劇透，留待香港版大家親自看，總之就是班英帥靚正。在片尾roller見到阿旦鄧洢玲，但正片裡我幾乎認不出來；還有一位演員酷似谷德昭，簡直像失散多年的孖生兄弟；個人不熟悉Miss Hunny，沒有看過她在社交平台上的視頻，不過戲中不少姊妹情描寫得頗好，這類相對陰柔的女性刻畫在過往周星馳電影中甚少出現，會否正是她在劇本創作上的最大貢獻？若然猜中的話那確實做得相當不錯。

香港上映時間較遲無大礙，但懇請必須提供粵語配音版本。因為笑點很大程度上源自廣東話的獨特韻味(上回《新喜劇之王》的粵語配音便做得相當出色)。當然，時至今日，國語版已能精準掌握喜劇節奏，然而「廣東話＋周星馳對白」才是正宗周星馳電影的靈魂。放心，《新喜劇之王》開場便響起《疾風》，當陳百強唱出「問野風～踏遍～幾多～長路～」，那一刻頓時渾身起雞皮疙瘩。

周星馳的創作初心從未動搖，他創作的電影始終圍繞著他童年最鍾愛的元素：甘小文、李小龍、《足球小將》、《龍珠》。不喜歡的人或會認為這是重複老路，但我卻認為，創作最重要的就是忠於自我。至於忠於自我之後，作品是否好看、能否令人發笑、評價高低，則留待不同觀眾各自定奪。