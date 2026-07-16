近日，我出席「香港ESG x 人工智能：教育及職場新路向」論壇。ESG教育平台ICSD發布的調查數據，揭示了ESG結合AI已成為新一代職場發展的新趨勢。是次300份有效問卷顯示，超九成青年肯定ESG知識的職場價值，當中93.3%認為ESG能協助日常工作，93.4%看好相關能力帶來的事業前景。當中21至25歲青年表現尤為突出，88.7%自評擁有高水準ESG認知，可見年輕人已不再被動追隨潮流，而是主動將ESG思維視為職場核心競爭力。 儘管ESG發展趨勢蓬勃，社會落地仍面臨重大挑戰。調查指出，61.3%受訪者認為中小微企業難以負擔ESG法規帶來的額外成本，成為行業最大挑戰。大型企業資金充足、制度完善，可順利完成綠色轉型與合規工作；但中小微企業資源有限、預算不足，即使有心響應可持續發展，也常受制現實條件，難以跟上轉型步伐，令業界發展出現明顯落差。

對此，ICSD創會主席葉榮鏗博士提出解決方向：AI技術能夠有效壓低企業ESG合規的時間與金錢成本，為中小微企業的綠色轉型帶來契機。不過，單靠技術難以改變行業困境，必須配合政府政策支援，才能避免中小企業在數碼及綠色轉型中被邊緣化，讓全行業都能參與可持續發展。 產業轉型的需求，也催生出龐大的人才缺口。調查顯示，逾八成青年有意進修ESG與AI相關課程，並期望政府提供免費或低成本的培訓資源。可見單靠市場零散培訓並不足以應付時代需求，唯有政府主導、政策扶持，建立普及、系統的培訓體系，才能培育足夠的新時代人才，配合產業升級。