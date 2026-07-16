近日，我出席「香港ESG x 人工智能：教育及職場新路向」論壇。ESG教育平台ICSD發布的調查數據，揭示了ESG結合AI已成為新一代職場發展的新趨勢。是次300份有效問卷顯示，超九成青年肯定ESG知識的職場價值，當中93.3%認為ESG能協助日常工作，93.4%看好相關能力帶來的事業前景。當中21至25歲青年表現尤為突出，88.7%自評擁有高水準ESG認知，可見年輕人已不再被動追隨潮流，而是主動將ESG思維視為職場核心競爭力。
儘管ESG發展趨勢蓬勃，社會落地仍面臨重大挑戰。調查指出，61.3%受訪者認為中小微企業難以負擔ESG法規帶來的額外成本，成為行業最大挑戰。大型企業資金充足、制度完善，可順利完成綠色轉型與合規工作；但中小微企業資源有限、預算不足，即使有心響應可持續發展，也常受制現實條件，難以跟上轉型步伐，令業界發展出現明顯落差。
對此，ICSD創會主席葉榮鏗博士提出解決方向：AI技術能夠有效壓低企業ESG合規的時間與金錢成本，為中小微企業的綠色轉型帶來契機。不過，單靠技術難以改變行業困境，必須配合政府政策支援，才能避免中小企業在數碼及綠色轉型中被邊緣化，讓全行業都能參與可持續發展。
產業轉型的需求，也催生出龐大的人才缺口。調查顯示，逾八成青年有意進修ESG與AI相關課程，並期望政府提供免費或低成本的培訓資源。可見單靠市場零散培訓並不足以應付時代需求，唯有政府主導、政策扶持，建立普及、系統的培訓體系，才能培育足夠的新時代人才，配合產業升級。
財經事務及庫務局副局長陳浩濂指出，ESG與AI的融合，不只是技術升級，更是人才結構、企業管治與經濟模式的全面革新。香港要建設可持續金融與AI人才樞紐，必須兼顧綠色金融發展、教育培訓與跨界合作，讓青年與在職人士同步裝備新技能。
隨著國家「十五五」規劃推進、碳中和目標落地，ESG資訊披露與綠色經營將成為企業常態。綠色發展是未來不變的趨勢，扎實的ESG素養是活用AI技術的基礎。身為新時代青年，我們必須主動融合可持續理念與科技能力，持續學習進修，在產業變革中建立個人核心競爭力，為香港高質量可持續發展注入力量。