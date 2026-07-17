為年輕人提供第一份工作

最近讀到一篇報道，提到在美國的一個大學畢業禮上，當矽谷領袖談及人工智能時，台下傳來的不是掌聲，而是學生的噓聲。根據哈佛大學的研究，入門級崗位每季度的招聘量自2023年以來驟降了八成，年輕人擔心自己的第一份工作是否還存在，因此對AI產生負面情緒。

香港的就業市場也類似。根據大學聯校就業資料庫的統計，適合大學畢業生的全職職位空缺，由2022年的約80,000個，下跌至2025年的約31,000個，跌幅逾六成。當中，較易受自動化技術替代的職位類別，例如行政、資訊科技及編程相關的初階職位，跌幅尤為顯著，分別接近九成及八成。