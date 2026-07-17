為年輕人提供第一份工作

最近讀到一篇報道，提到在美國的一個大學畢業禮上，當矽谷領袖談及人工智能時，台下傳來的不是掌聲，而是學生的噓聲。根據哈佛大學的研究，入門級崗位每季度的招聘量自2023年以來驟降了八成，年輕人擔心自己的第一份工作是否還存在，因此對AI產生負面情緒。
香港的就業市場也類似。根據大學聯校就業資料庫的統計，適合大學畢業生的全職職位空缺，由2022年的約80,000個，下跌至2025年的約31,000個，跌幅逾六成。當中，較易受自動化技術替代的職位類別，例如行政、資訊科技及編程相關的初階職位，跌幅尤為顯著，分別接近九成及八成。
有朋友跟我說，他們公司今年也不打算為大學生提供入門職位。在AI年代，很多基層職位的工作可以交由AI處理，企業更傾向把資源留給判斷力較佳的資深員工。但我認為這種想法很短視，長遠對社會和行業只會帶來負面影響。因此，我反而鼓勵子公司合夥人多聘用應屆畢業生，為行業注入新血，避免將來人才斷層。
聘請應屆畢業生也並非完全利他。這批年輕人是AI時代的原住民，與AI一起成長，對新工具的掌握幾乎是本能。他們雖然沒有經驗，卻能用全新思維解決問題，為企業帶來未被定型的可能性。
而且，年輕人最能掌握潮流的脈搏。市場、媒體、消費習慣以至社會風氣，都在急速改變。一個二十出頭的年輕人，比任何人都更清楚同輩在想甚麼、關注甚麼、會為甚麼買單。這種直覺和敏銳度，是任何數據分析或市場報告都無法取代的。團隊中有他們的身影，本身就是一種競爭優勢。