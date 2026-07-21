懶人恩物Reebok Premier Ultra Mule 27春夏登場

新鞋以Reebok Premier跑鞋系列做藍本，不過最吸睛一定係改成露跟Mule一腳蹬設計，保留跑鞋嘅機能感，同時著脫方便得多。老實講，對一班懶得日日綁鞋帶，或者出門口永遠趕頭趕命嘅人嚟講，呢種設計真係好有吸引力，大腳一伸就可以出門，感覺好爽。

鞋面就繼續玩Reebok拿手嘅層次感，以多層網布、合成物料同立體覆面拼接而成，望落去幾有未來感，同時帶少少Y2K跑鞋味道。厚身雕塑感中底亦相當搶眼，唔好以為冇鞋帶就會唔穩陣，官方表示鞋身結構同鞋底紋路依然可以提供唔錯嘅支撐同抓地力。

目前曝光嘅配色都幾多選擇，由花巧撞色到低調百搭都有。率先亮相嘅版本以淡綠、淡紫為主調，加入米色、黑色，再配深酒紅鞋帶護片，層次感幾豐富。另一款就玩得更大膽，將淡紫、米粉、深綠、可可棕同亮黃色混埋一齊，撞色得嚟又唔會太誇張。至於淺黃配淡紫嗰款，再加埋朱紅同深灰拼接，整體感覺幾舒服，鞋頭同側面仲加入咗小塊麖皮，令唔同物料之間嘅質感更加突出。

除咗呢幾款撞色版本，仲有幾個偏簡約路線嘅選擇，包括銀色配粉紅嘅雙色款、全黑亮面漆皮版本，以及用牛仔布取代傳統鞋面物料嘅黑白配色，每款都有自己個性。至於最尾嗰對淺卡其綠大地色版本，相信會係最易襯衫、亦最耐睇嘅一款。