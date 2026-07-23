香港保齡球盛事｜青年梯隊接棒起飛

亞洲保齡球年度重磅盛事正式登場！由中國香港保齡球總會主辦的第四十九屆香港國際保齡球公開賽已正式啟動，賽事發布會圓滿舉行。在中國香港保齡球總會主席劉掌珠的帶領下，本屆賽事規模盛大、陣容星光熠熠，不僅匯聚全亞洲各地頂尖好手來港較量，中國香港資深名將聯同新生代青年選手雙線出擊，以主場優勢迎戰國際勁旅，充分展現香港保齡球運動的深厚底蘊與新世代接棒的蓬勃活力。

本屆賽事將於7月31日至8月8日，一連九天在南華體育會保齡球場盛大舉行。為持續培育新生代運動員、建構完善的國際交流平台，保總延續優質賽事布局，緊隨國際公開賽後，U22 Storm Cup將於8月9日至8月11日接檔開賽，同樣於南華體育會保齡球場上演。連貫的賽事安排延續賽事熱度，成功打造「頂級職業賽事＋青年積分賽」的雙軌發展體系，助力香港保齡球運動長遠發展。