香港保齡球盛事｜青年梯隊接棒起飛

亞洲保齡球年度重磅盛事正式登場！由中國香港保齡球總會主辦的第四十九屆香港國際保齡球公開賽已正式啟動，賽事發布會圓滿舉行。在中國香港保齡球總會主席劉掌珠的帶領下，本屆賽事規模盛大、陣容星光熠熠，不僅匯聚全亞洲各地頂尖好手來港較量，中國香港資深名將聯同新生代青年選手雙線出擊，以主場優勢迎戰國際勁旅，充分展現香港保齡球運動的深厚底蘊與新世代接棒的蓬勃活力。
本屆賽事將於7月31日至8月8日，一連九天在南華體育會保齡球場盛大舉行。為持續培育新生代運動員、建構完善的國際交流平台，保總延續優質賽事布局，緊隨國際公開賽後，U22 Storm Cup將於8月9日至8月11日接檔開賽，同樣於南華體育會保齡球場上演。連貫的賽事安排延續賽事熱度，成功打造「頂級職業賽事＋青年積分賽」的雙軌發展體系，助力香港保齡球運動長遠發展。
今屆賽事含金量極高，成功邀請中國、日本、科威特、中國澳門、馬來西亞、新加坡、中華台北、泰國、越南及中國香港等多個亞洲國家及地區的頂尖選手參賽，群雄雲集、競爭激烈。當中，衛冕男子組優秀賽冠軍的科威特名將艾簡達爾(Nasser Alkandar)再度來港征戰，力圖衛冕成功，為本屆賽事增添極大亮點與懸念。
主場出戰的中國香港代表隊實力雄厚，由胡兆康、黃鈞源、麥紹岐三大種子主力領軍，坐鎮主場迎戰亞洲各路強敵。當中素有港隊「大師兄」之稱的胡兆康，賽場經驗豐富、戰績輝煌，生涯曾四度摘下香港國際公開賽冠軍寶座，是本港保齡球壇的代表性人物。面對這場在家門口舉行的國際大賽，胡兆康高度重視、積極備戰，明言將全力以赴，力爭斬獲個人第五座公開賽冠軍，為主場揚威。
除了頂尖職業選手的巔峰對決，本屆賽事更承擔運動傳承與青年培育的重要使命。保總多年來持續優化賽事架構，將U22 Storm Cup固定接續國際公開賽舉行，形成完整且緊密的賽事鏈。各地青年選手完成國際公開賽青年組賽事後，可留港繼續參與為期三日的U22、U18、U15組別賽事。透過高強度的國際同齡對賽，讓本港新生代及女子青年梯隊累積寶貴實戰經驗、拓闊國際視野，有效推動香港保齡球運動新老交替、薪火相傳。
值得一提的是，本屆香港國際保齡球公開賽亦是亞洲各路高手的重要熱身舞台，為選手備戰10月於慕尼黑舉行的IBF保齡球世界盃提供極佳的練兵機會。
隨著賽事即將開鑼，港隊老將全力衝冠、新生代磨劍躍進，勢必帶來一連串精彩絕倫的賽事對決。熱切期待各地選手盡展所長、突破極限，一同見證第四十九屆香港國際保齡球公開賽譜寫全新精彩篇章，亦歡迎市民入場支持香港保齡球健兒！