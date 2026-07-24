三星折疊式屏幕手機新紀元

近年全球智慧型手機市場逐步走向成熟期，折疊式屏幕手機(Foldable Display Phone)技術的持續突破，成為推動消費升級與高階市場增長的主要動力。三星電子最新發布的Galaxy Z系列，展現其極強的市場野心與精準的產品定位。新一代產品分工更為清晰，同步推出Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8以及Galaxy Z Flip8，標誌著折疊裝置正式邁入多元細分的新時代。

當中頂級旗艦Galaxy Z Fold8 Ultra，配備8吋廣闊主屏幕與兩億像素主鏡頭，搭載5,000mAh大容量電池與45W快速充電技術，配合雙路充電架構，徹底解決了過往折疊式屏幕手機在續航與相機畫質上的痛點。標準版的Galaxy Z Fold8則採用全新的4:3屏幕比例機身，重量大幅減至僅201克，提升日常攜帶與單手握持體驗。至於Galaxy Z Flip8，主打輕薄與時尚，機身展開厚度僅6.1毫米，配合全新的FlexWindow機面屏幕與Now Brief等AI功能，強化日常資訊存取效率。