我們很習慣把生命填滿，其實可能也是源於一種內在的不安——要是慢下來怎樣辦呢？我是不是就會落後於人？我是不是在浪費時間呢？類似這樣的內在聲音，會令人連休息時都會感到內疚，無法停下來。
我曾經很長一段時間處於這樣的狀態。直到生了一場大病後，才發覺，原來自己的焦慮把自己逼得太緊了，沒有辦法，於是只好放慢腳步。我跑去台東打工換宿，早上工作幾小時，都是做些家務，例如抹枱、掃地、拖地，其實大部分時間也沒特別事情可做。
台東的夏日很熱，下午工作完成，太陽又猛，常常沒有動力外出，便坐在一旁放空。善良直率的老闆娘會督促我出門「誰誰誰，你幫我把我家小幫手帶出門吧！」結果我就這樣，每天被好客熱情的台東朋友帶出門「遊玩」，其實也只是去海邊散散心。台東海岸線長，有各式各樣的沙灘：有布滿圓滾滾石頭的海邊。海浪湧來時，會聽到很多石頭翻滾的聲音，相當震撼；有的是水清沙幼，以為自己身處那個小島；有的則是礁石灘，就像去了月球表面，潮退時一路從岸邊，彷彿可以走到海中央。
要不是這段生命留白的時光，我就無法那麼仔細地感受這些海岸景色。當感到焦慮迷茫之際，真正讓我感到踏實、內心重獲平靜的，其實並非甚麼特別的事，都是些非常日常、平凡而又重複的小事，但卻正是這些不喧鬧的日常，在我的心中落下了錨，讓我的生命長出了根。