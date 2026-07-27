我們很習慣把生命填滿，其實可能也是源於一種內在的不安——要是慢下來怎樣辦呢？我是不是就會落後於人？我是不是在浪費時間呢？類似這樣的內在聲音，會令人連休息時都會感到內疚，無法停下來。

我曾經很長一段時間處於這樣的狀態。直到生了一場大病後，才發覺，原來自己的焦慮把自己逼得太緊了，沒有辦法，於是只好放慢腳步。我跑去台東打工換宿，早上工作幾小時，都是做些家務，例如抹枱、掃地、拖地，其實大部分時間也沒特別事情可做。