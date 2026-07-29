浪漫與瘋狂 吸夠兩支煙 《躲在超市後門抽菸的兩人》＆《尼古喵喵》

在日劇盛世繁花的90年代，從《Love Generation》到《Hero》，我們曾經非常嚮往木村拓哉手執香煙一呼一吸的姿態，甚至千辛萬苦越洋買一條Lucky Strike，然後有樣學樣叼起一支香煙，「個個都以為自己是木村」，不過這股「吸煙＝帥」的風潮隨著政府禁止在影視作品吸煙的法例生效後很快便落幕，就連我們香港黑社會界代表陳浩南也在後期的《古惑仔》中不再吸煙，從電視到電影一律被肅清。不過世事物極必反，最近2026年7月，日本動畫界同時迎來了兩部以「抽菸」為核心元素的改編作品——《躲在超市後門抽菸的兩人》與《尼古喵喵》。

《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫改編自地主創作的同名漫畫，故事圍繞著46歲的資深社畜佐佐木展開，他每日唯一的慰藉便是前往超市凝視二號收銀台店員山田小姐的笑容。某日，山田不在崗位，失落的佐佐木在超市後門遇見了一位神秘女子「田山」，對方主動邀他一同抽菸，佐佐木卻渾然不知這位田山正是他心心念念的山田本人。自此，兩人便在超市後門這個隱密的角落，一邊吞雲吐霧，一邊展開試探又曖昧的成年人交流。 本作被網友戲稱為「社畜的專屬治癒良藥」，透過抽菸男女主角培養感情，炮製浪漫溫馨橋段。動畫比原作更好玩之處是將「一根煙的時間」作為播放長度，讓觀眾在短短數分鐘內沉浸於靜謐而療癒的氛圍中，吸一口成年人的曖昧浪漫。

相較於《超市後門》的曖昧浪漫，《尼古喵喵》則是完全相反的存在。故事設定在人與獸人共存的世界，主角是21歲的貓娘佐藤尼古子，一個將香煙視為生命第一要務的重度煙癮者，同時也是個毫無生活自理能力的廢柴。作品以超誇張勁搞笑的風格，描繪了她因沉迷抽菸而導致的貧窮、邋遢、自暴自棄的日常。

日本動漫出過不少「離晒大譜」的動畫，從元祖級別的《銀魂》，到近年的《日常》、《男子高中生的日常》、《齊木楠雄的災難》、《遊戲三人娘》等，但論踩界及逾越程度，相信無一套能夠企及《尼古喵喵》，除了女主角那種已經肯定中了尼古丁毒的狀態外，住在她旁邊的鄰友更是一名毒蟲，另外還有一位是畫色情漫畫的，經常帶貓娘到公園擺著各種裸露姿勢，幾乎是用「兒童不宜」這四個字已經不足以描述這套作品的尺度，在意識和表演手法上，個人認為甚至比更多掛著正名號的色情作品更具爭議。也因為這種膽量上的大膽超越，令到我們這些成年人觀眾看得津津有味，這種「咩都夠膽死」成為了觀看《尼古喵喵》的最大樂趣。

一支香煙，兩種口味，《超市後門》聚焦於成年人之間的曖昧與療癒，吸煙是放鬆心情、拉近距離的媒介；《尼古喵喵》則是廢柴的荒誕日常與社會諷刺，吸煙成為主角悲慘與糜爛生活的底蘊。《超市後門》溫暖、浪漫，吸著時帶有心動的微醺；《尼古喵喵》頹廢、惡搞，充滿低劣的惡趣味，卻讓人聞到一陣現實控訴的暢快與適懷。就像在不同場合、不同地點、不同心情吸一口煙，感覺也截然不同。