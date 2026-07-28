迎接新生命，父母總想把最好的留給孩子。除了打點衣食住行，更要及早為他們安排健康保障。我建議，初生嬰兒的第一份保單，應是一份「全保」——周全涵蓋醫療、住院現金、危疾及意外保障四大範疇 。

醫療保障：新手父母最怕寶寶突然發燒、氣喘或嘔吐，嬰兒未懂表達不適，父母不敢猶豫便直奔醫院，住院需求遠高於成人。以常見的發燒入院個案為例，一般需住院3至5天，總費用可達3至4萬。若要自掏腰包，難免令家長卻步。醫療保險提供實報實銷的住院開支賠償，讓父母毋須因金錢壓力而延誤就診。