迎接新生命，父母總想把最好的留給孩子。除了打點衣食住行，更要及早為他們安排健康保障。我建議，初生嬰兒的第一份保單，應是一份「全保」——周全涵蓋醫療、住院現金、危疾及意外保障四大範疇 。
醫療保障：新手父母最怕寶寶突然發燒、氣喘或嘔吐，嬰兒未懂表達不適，父母不敢猶豫便直奔醫院，住院需求遠高於成人。以常見的發燒入院個案為例，一般需住院3至5天，總費用可達3至4萬。若要自掏腰包，難免令家長卻步。醫療保險提供實報實銷的住院開支賠償，讓父母毋須因金錢壓力而延誤就診。
住院現金保障：一旦寶寶需要住院，父母難免要請假陪伴。住院現金保障按住院天數發放現金津貼，正好補償收入損失或日常使費，讓父母無後顧之憂，可安心陪伴嬰兒。
危疾保障：危疾保險大多兼具儲蓄功能，只須繳付指定年期(如10年或20年)，便能換取終身保障。萬一寶寶患嚴重疾病，一筆過賠償既能應付龐大醫療開支，也讓父母可暫停工作、全心全意照顧寶寶，在財務上不致徬徨。
意外保障：最後，不能不提意外醫療保障。寶寶學爬學走，磕碰跌倒是家常便飯。曾有一位客戶在凌晨哭著來電，說女兒剛從高處墮地，憂慮傷及頭部。我建議她立即帶孩子到私院急症室檢查，慶幸毋須留院，但急症門診費用已是一筆不小開銷。意外醫療保險的保障更延伸至門診、X光、縫針等項目，不論是否住院均可索償，極為實用。
在初生階段投保，保費相對便宜，病歷亦較短。一份「全保」，為寶寶的成長路鋪上更全面的保障。