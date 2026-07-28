醫療保險的魔鬼細節：拆解理賠階梯與熱門字眼

為何醫保常惹爭議？大眾怕「買完賠唔到」，甚至轉向網上投保。但保險公司並非盲目拒賠，而是有其嚴謹的「理賠會計學」。若單憑平價做決定，失去專業顧問把關，客戶往往只能肉身迎擊冷冰冰的條款。要看穿醫保盲點，必須認清其核心保障為住院與手術，並讀懂三大理賠熱門字眼：

「合理及慣常」收費：這往往由保險公司內部制定，若缺乏具公信力的大型機構作後盾，理賠時極易出現爭議。

「醫療所需」：檢查須基於病徵及醫生判斷，有客戶因「排便習慣改變」要求照心臟，這缺乏醫學關聯檢查絕對不獲批。