《莫不關心》：共赴永續前路

很多時候，我們面對氣候難題、商業亂象，下意識選擇「漠不關心」，總覺得個人力量微不足道。今年書展有不少朋友推出新作，而我帶來一本別具一格的新書《莫不關心》。書名背後的意義：面對著眾多的環境和社會問題，我們往往因為感到無力，漠不關心漸漸成為大多數人面對複雜社會及其問題時所展現的反應。但其實我們作為消費者和中小企業，有著非常大的影響力。 這本書把「漠不關心」的首字改為「莫」，意旨希望讀者不要在日常生活與生意上對我們社會上的重要議題「漠不關心」。

網際網路帶來海量資訊，人人都成為了「資訊專家消費者」。我們習慣搜尋資訊、勇於提出質疑，不再盲目消費，對於企業道德與社會責任的看重程度日益提升。碎片化資訊讓我們看似知曉萬事，卻容易只看表象、缺乏深入了解；但不可否認，大眾消費觀的轉變，正持續推動商業往向善的方向發展。 遍地扎根的中小企業，正是「初心品牌」最主要的聚集地。創辦人大多懷抱使命感創業，營運模式靈活、緊貼民生，能夠快速回應消費者的需求，把環保理念、人文關懷融入產品與日常營運。相較大型企業，中小企業調整速度更快，樂於落實循環經濟、低碳等理念，是可持續發展最接地氣的實踐者。

從HMV到串流音樂平台的載體更迭，到循環經濟逐步走進生活，日常一點點細微變化，都會產生深遠的效應。這書運用大量中小企業真實案例，拆解ESG與各類永續商業模式，把艱深的專業概念通俗化，讓一般讀者容易理解，願意主動關注永續議題。 如今選購一件衣物，我們會深究原料、供應鏈、碳排放、員工權益等細節，價格早已不是唯一考量，真誠、社會責任與資訊透明，成為品牌最重要的競爭力。世上從來沒有與我們無關的事，我們每一次消費、每一次關注，都是一次對未來的投票。

面對迫在眉睫的氣候危機，我們不必等待完美時機才行動，小小的持續行動，遠勝於一直旁觀等待。這書第二版聚焦中小企業轉型歷程，探究本土平凡商業力量，能否成為帶動社會變革的關鍵。 ESG從不只是公益標籤，是企業長遠穩定發展的根基。願消費者常懷關心，中小企業堅守創業初心，你我一同以小小的力量，打造永續安穩的未來。 這書作者尹詠琴，是ESG諮詢從業者、B Corp落地顧問、B:COMING 2026論壇主辦方，長期深耕香港中小企業可持續發展服務。