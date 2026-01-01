美國去年12月非農就業新增人數為5萬人，低過預期和前值，同時10月及11月的新增人數合計獲下修7.6萬人，全年人數僅增加58.4萬人，是自2003年來除經濟衰退外(2008年和2020年)的最低水平。事實上該數據初值在去年所有月份均錄下修，自2022年來每年度數據下修幅度明顯擴大，反映當地就業市場持續疲弱。儘管當月失業率意外改善至4.4%，但除11月外，仍是自2021年以來最高水平。但較為正面消息為當月工資增速按年升3.8%，相對保持韌性。整體上就業市場持續降溫，但未失控至驅使聯儲局要在1月份再次減息，再考慮到當地通脹預計將維持在偏高水平，在平衡就業和物價下，我們維持對當局或於年內減息兩次的看法。