財經
出版：2026-Jan-13 04:59
更新：2026-Jan-13 04:59
基金智慧： 謝祐軒
日報

好壞參半

美國去年12月非農就業新增人數為5萬人，低過預期和前值，同時10月及11月的新增人數合計獲下修7.6萬人，全年人數僅增加58.4萬人，是自2003年來除經濟衰退外(2008年和2020年)的最低水平。事實上該數據初值在去年所有月份均錄下修，自2022年來每年度數據下修幅度明顯擴大，反映當地就業市場持續疲弱。儘管當月失業率意外改善至4.4%，但除11月外，仍是自2021年以來最高水平。但較為正面消息為當月工資增速按年升3.8%，相對保持韌性。整體上就業市場持續降溫，但未失控至驅使聯儲局要在1月份再次減息，再考慮到當地通脹預計將維持在偏高水平，在平衡就業和物價下，我們維持對當局或於年內減息兩次的看法。

中國方面，去年12月CPI按年升0.8%，是自2023年2月以來最高；核心CPI升1.2%，連續4個月維持1%以上。另外，PPI跌1.9%，連續39個月下跌，但為16個月以來最小跌幅。CPI升幅主要受食品及珠寶價格帶動，PPI則受有色金屬價格升幅、煤礦開採及光伏設備價格跌幅收窄帶動。這表明內地CPI僅錄得輕微增長，PPI仍處負值區間，整體物價仍受內需疲弱及個別行業供應過剩拖累，預計難一下子大幅改善，但現時處於正確的復甦軌道。展望內地今年延續以舊換新計劃、持續的反內卷措施，以及流動性改善能夠至少避免通縮情況惡化，並逐漸溫和扭轉頹勢。

