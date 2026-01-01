下周一連兩日舉行的《亞洲金融論壇》(AFF)標語是「金融賦能產業」，主題為「變局中協力，新局中多贏」，預計雲集全球過百位政商領袖及金融專家擔任演講嘉賓，連同來自60個國家和地區參加者，參與人數將超過3,600名，陣容鼎盛。

一連兩日的專題午餐會，講者嘉賓已經揭曉。周一為歐盟執委會前主席兼葡萄牙前總理、高盛國際顧問委員會主席José Manuel Barroso，就當前全球局勢與宏觀挑戰分享洞見。作為資深政治家和現任高盛國際顧問委員會主席，他的觀點融合歐洲一體化理想與務實全球經濟分析，核心思想主要透過深化歐盟一體化(尤其財政與政治聯盟)來應對危機，以保持競爭力，同時在全球層面倡導多邊合作與戰略性公私協作。