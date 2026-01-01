下周一連兩日舉行的《亞洲金融論壇》(AFF)標語是「金融賦能產業」，主題為「變局中協力，新局中多贏」，預計雲集全球過百位政商領袖及金融專家擔任演講嘉賓，連同來自60個國家和地區參加者，參與人數將超過3,600名，陣容鼎盛。
一連兩日的專題午餐會，講者嘉賓已經揭曉。周一為歐盟執委會前主席兼葡萄牙前總理、高盛國際顧問委員會主席José Manuel Barroso，就當前全球局勢與宏觀挑戰分享洞見。作為資深政治家和現任高盛國際顧問委員會主席，他的觀點融合歐洲一體化理想與務實全球經濟分析，核心思想主要透過深化歐盟一體化(尤其財政與政治聯盟)來應對危機，以保持競爭力，同時在全球層面倡導多邊合作與戰略性公私協作。
Barroso的政治觀點是致力於歐洲一體化與多邊主義，主張支持建立更緊密、更聯邦化的歐洲(如歐元區共同預算)；認為歐盟須提升全球戰略自主性，並處理與中美等大國的關係；堅信國際合作與多邊機構在解決全球性問題中至關重要。相信在出席今次論壇上，大家最想知道他如何尋求解決格陵蘭問題的方法。他的經濟觀點核心是主張紀律與團結並重，強調結構性改革。在歐債危機中曾堅定支持財政緊縮，但後期務實地承認須平衡增長與社會支持；倡導歐盟進行深入的金融監管與市場改革；認為全球貿易體系須適應新政治經濟現實；又強調歐元區需要更多的紀律和團結。作為一位務實主義者，他主張透過制度整合增強歐盟韌性，倡導全球合作。
至於周二講者為商業領袖、投資人、慈善家Paul Polman，他致力促進系統變革並推動氣候行動和社會公平，將分享他近年提出的企業可持續發展策略「淨正效益(Net Positive)」，聚焦可持續發展。Net Positive策略主張企業不應再是社會問題旁觀者，而應成為修復世積極主體，並建立更具韌性、更受尊敬的商業模式。
貧富懸殊問題嚴重，追求社會公平談何容易。Net Positive核心在於企業應透過商業活動，對世界產生的正面影響大於其負面影響，付出多於索取。企業可透過建立轉型夥伴關係，與同業、政府、非政府組織合作推動系統性變革，摒棄短期主義，追求長期價值，對全社會負責，重新定義股東價值，實現可持續發展。