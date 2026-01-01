AI引發的記憶體供應缺口 將XL南方海力士吹上風口

如果讀者有留意科技股，除了英偉達的股價在去年大幅飊升外，亦不難發現一件事，就是記憶體正在悄悄成為AI時代最吃香的「硬通貨」。而這一段HBM(高頻寬記憶體)與DDR5的短缺，並不是過去那種景氣循環式的供需起伏，而是一場由AI長期驅動的結構性改變，而且來得又快又猛。而自從生成式AI在2024年全面爆發後，資料中心的運算需求幾乎是直線上升。AI模型不只吃算力，更「吞記憶體」，而HBM正是GPU和AI加速器的靈魂元件。問題在於，HBM非常「耗產能」──同樣的晶圓，HBM每位元大概要用掉DDR5三倍的面積。換句話說，記憶體原廠只要稍微把產能轉去做HBM，市面上的DDR5立刻就會變得不夠用。

而這正是目前正在發生的事。Samsung、SK Hynix、Micron三大記憶體廠，幾乎一致把資源優先投向AI與資料中心，因為毛利高、需求又看得到未來。結果就是：HBM不夠、伺服器DDR5不夠，連消費級記憶體也跟著緊張起來。而市場普遍預期，到2026年，AI資料中心會耗掉全球超過七成的記憶體產量，而HBM的供應，更頂多只能滿足六到七成的需求，缺口相當驚人。而供不應求最直接的反映，就是記憶體的價格。過去一年，DRAM價格幾乎是「坐火箭」式上升，即使在2026年初，HBM和DDR5依然維持高雙位數的季度漲幅。記憶體生產商更久違地重新掌握定價權，毛利率快速拉升，甚至超越部分晶圓代工龍頭，產業氣氛和過去幾輪記憶體循環完全不同。

而市場上都討論著這個情況甚麼時候會結束？答案可能比很多人想的還要久。即使三大廠已經積極擴產，從新廠動工、設備進場到真正量產，往往要兩到四年。多數產業分析都認為，這一輪的供需緊張至少會延續到2027年底，甚至要到2028年後才有機會明顯緩解。只要AI投資沒有急踩煞車，這更像是一個「超長周期」，而不是短暫的反彈。

在這樣的背景下，誰最受惠？答案其實很清楚：SK Hynix。作為全球HBM市佔率與技術領先者，SK Hynix幾乎是直接綁定AI成長曲線。無論是HBM3E，還是未來的HBM4，SK Hynix都站在產業最有利的位置。如果投資人希望更直接參與這條主線，可以利用由南方東英發行的南方海力士ETF(7709)。7709是一隻追蹤SK Hynix每日表現兩倍的槓桿產品，簡單來說，就是把AI記憶體龍頭的股價波動「放大2倍」來用。在趨勢明確、基本面持續轉強的情況下，這類產品能有效提高資金運用效率。當然，槓桿ETF並不適合所有的投資者，主要是其波動會被放大、追蹤誤差都需要特別留意。不過，記憶體產品在供給長期受限、需求高度可見、龍頭具備強大定價權的環境下，7709對於看好AI記憶體超循環的投資者來說，確實是一個值得關注的選擇，特別是HBM與DDR5的短缺，已不只是產業新聞，而是正在重塑整個記憶體市場的遊戲規則，只要AI仍在成長，記憶體龍頭的故事就還沒講完，而南方海力士ETF，正好提供了一個站在這條主線上的另類投資選擇。