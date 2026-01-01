印度股市年初至今錄得負數回報，去年亦跑輸大部分地區股市，今年仍難擺脫頹勢？
首先，在印度低通脹、商品及服務稅(GST)獲下調及央行實行寬鬆貨幣政策下，去年第三季GDP按年增8.2%，反映經濟依然穩健，有助推動企業盈利復甦，尤其是預計受惠信貸需求上升及貸款利率下跌的金融板塊(佔印度SENSEX指數逾四成)。然而，由於大盤指數現時估值偏高，盈利復甦需時實現，短期上升潛力有限。
第二，印度在全球AI競賽明顯落後，除缺乏大型AI公司，其加入半導體行業分一杯羹時點太遲，難大幅受惠AI行情。即使當地部分科企投資AI試圖提高服務交付效率，其計費工時或反而下跌，同時全球IT支出低迷及H-1B 簽證的政策變動亦不利當地企業。
第三，印度盧比在去年12月跌至歷史新低，皆因當地貿易逆差擴大、外匯流出及央行減少干預等構成一定壓力。考慮到當地通脹偏低，央行似乎願意容忍貨幣貶值以增加出口競爭力，表明盧比弱勢有機會持續到今年。
整體上，在估值過高、AI參與度有限及持續貨幣風險因素下，將印度股市展望由「中性」下調至「不吸引」。與之相比，相信中國、台灣及韓國等新興市場股市更能受惠估值較低、強勁結構性增長故事，可看高一線。