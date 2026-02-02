假如你問人工智能影響近年金價的因素，全球不確定性、地緣風險、通脹對沖、央行需求等等，沒有誰比誰更重要？回顧過去幾年的「圖金熱」，新冠肺炎疫情爆發與俄烏戰爭推升避險需求，價格從1,500多美元漲至逾2,000美元；之後受地緣政治緊張、央行大量購金、全球債務擔憂與美元走弱支撐，金價持續攀升至3,500至4,000美元。踏入2026年開年加速衝破5,000美元大關，1月下旬更創5,600美元新高，主要因持續不確定性(如貿易爭端、中東衝突)與通脹預期。然而，受特朗普提名聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)為下任聯儲局主席人選所引發市場擔憂聯儲局獨立性、美元走強等影響，近期急跌至約4,800至5,000美元區間。

以利率作為基本因素，這宏觀經濟中最重要的價格又解釋到多少近年金格的起跌？有請Grok跟大家分享一篇近年發表的學術研究：

「對於投資者而言，黃金是一種無收益資產，研究模型強調黃金在低或負實質利率環境中表現出色，因為其作為無收益資產的機會成本降低，並具嵌入式看跌期權(可轉售給珠寶或工業買家)。這能解釋2026年黃金的上漲趨勢，因為實質收益率從2025年的2.23厘降至1.92厘，符合模型預期。2023至2025年間，儘管實質收益率上漲(傳統上應壓低黃金價格)，黃金卻大幅升值，這顯示模型的傳統反向關係自2022至2023年起已斷裂，受央行購金(2025年達297噸)和地緣緊張(如貿易戰)主導。最近的短期跌幅(如2026年1月的9%回落)可能來自獲利了結，而非利率變化，模型在此解釋力有限。」