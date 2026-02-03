三星電子2025年第四季業績表現強勁，收入及營運利潤均創下歷史新高。受惠於記憶體價格飆升及 AI伺服器投資帶來的結構性增長機會，在供應受限的環境下，公司成功擴大高頻寬記憶體(HBM)的收入，並同時滿足客戶對傳統動態隨機存取記憶晶片(DRAM)的強勁需求。展望今季，公司計劃優先將產能轉移至AI相關的高性能記憶體，並已按計劃交付HBM4產品，進而鞏固公司在該領域的市場地位。

進入2026年，南韓股市延續升勢。受惠AI投資熱潮持續，兩大記憶體龍頭SK海力士及三星電子推動KOSPI指數於1月錄得逾兩成升幅，反映記憶體的超級周期仍然持續。

SK海力士的業績表現同樣出色，2025全年營運利潤創下歷史新高。記憶體方面，HBM營收按年大幅增長，同時傳統DRAM已實現1nm先進製程。隨著AI應用從訓練轉為推理階段，除了高性能記憶體需求持續強勁外，伺服器DRAM及NAND記憶體產品的需求亦將同步擴張。此外，公司計劃註銷1,530萬股，佔已發行股份總數2.1%，此舉反映管理層致力於長期提升公司每股價值及股東回報。

總括而言，AI投資熱潮將推動先進記憶體的需求持續強勁。然而，產能優先分配予先進記憶體，導致用於手機及電腦的傳統記憶體面臨供應短缺壓力。在供應緊張的背景下，預計記憶體的超級周期將會延續。