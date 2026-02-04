投資黃金，買實金和ETF的回報有甚麼分別？ 高處未算高，暴升超過一年的金價，在特朗普提名聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)為下任聯儲局主席人選後急轉彎。是借勢獲利回吐，還是黃金大牛市終結？說過了，從基本因素角度分析，全球不確定性、地緣風險、通脹對沖、央行需求等等，我認為最值得關注的是利率。不是嗎？金價急挫的同時，10年期國債等長債收益率上升，收益率曲線陡峭化是值得關注的。作為一種無收益的資產，黃金在低或負實質利率環境中表現出色，皆因機會成本在這樣環境下降低。反之，高息環境下金價是難以持續高企的。於是，息口走勢的不確定性，會是短期內金價波動的一個重要指標。市況波動時投資，交易費用往往變得更重要。

全港首隻可於銀行兌換實物黃金的ETF近日在港交所(388)上市。先請Grok解釋買實金和ETF的回報分別： 「香港金舖賣出實金時的扣減主要包括買賣價差(spread，通常約2%已包含在回收價內)、可能的火耗費(若非同一金舖出售，額外4%至10%)、加工費或折舊費(視金飾新舊而定，但純金條較低)。這些扣減會直接影響淨回報，尤其若非本店出售，總扣減可能達6%至12%。銀行spread較穩定約2%，無火耗費，但只收本行金條。過去一年黃金價格從每安士約2,800美元大幅上升至約4,660美元，毛漲幅約66.4%。若投資10,000美元，實金因買入時約2%溢價、賣出時2%價差加上約5%火耗費(若非同一金舖出售)、以及1%儲存費等成本，實際淨回報大約落在50%至51%左右。相對地，金ETF同樣追蹤金價上漲，扣除僅約0.4%的年度管理費後，淨回報可達65%左右。」

相差超過10個百分點的回報率，只有在大牛市期間才承受得起吧，否則由賺變蝕一點也不出奇。傳統智慧，買金要買千足金。現代經濟理論，倉庫理論指出本身毫無生產力的資產也是資產，而正因為本身沒有產出收入，作為財富累積的倉庫這類資產亦是沒有上限。從黃金到比特幣，都是市場上協助累積財富的倉庫。我要補充的，是由於實金交易引生的交易費用，導致其流動性受一定限制。黃金ETF這金融產品的發明和普及，就是企圖保留黃金作為倉庫的功能，同時減低黃金買賣時的交易費用，尤其在市況波動時的交易費用。