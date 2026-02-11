據報人社部等7部門近日對頭部平台企業和快遞企業開展行政指導，包括美團(3690)、淘寶閃購、京東秒送等，要求有關企業全面落實用工主體責任，持續改進勞動管理，切實保障好新就業形態勞動者權益。美團股價逆市下跌，曾低見88.1元，創近來新低。如看好美團，可留意美團認購證，行使價120元，今年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證，行使價77.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。
中芯國際(981)周二公布收市後去年第4季度業績，並於翌日舉行網絡及電話會議，向投資者講解經營業績具體情況。中芯股價連升多日，升至71.5元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證，行使價80.05元，今年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證，行使價39.81元，今年9月到期，實際槓桿5倍。
國際金價高位整固，續於5,000美元水平徘徊。紫金黃金國際(2259)股價變動不大，續於210元附近窄幅徘徊。如看好紫國，可留意紫國認購證，行使價352.79元，今年7月到期，實際槓桿4倍。或可留意紫國認購證，行使價228.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情(包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。