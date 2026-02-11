據報人社部等7部門近日對頭部平台企業和快遞企業開展行政指導，包括美團(3690)、淘寶閃購、京東秒送等，要求有關企業全面落實用工主體責任，持續改進勞動管理，切實保障好新就業形態勞動者權益。美團股價逆市下跌，曾低見88.1元，創近來新低。如看好美團，可留意美團認購證，行使價120元，今年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證，行使價77.88元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

中芯國際(981)周二公布收市後去年第4季度業績，並於翌日舉行網絡及電話會議，向投資者講解經營業績具體情況。中芯股價連升多日，升至71.5元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證，行使價80.05元，今年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證，行使價39.81元，今年9月到期，實際槓桿5倍。