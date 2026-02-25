據彭博社報道有關美國財政部上周三公布數據，海外投資者去年淨購買1.55萬億美元美國長期金融資產，較2024年1.18萬億美元上升。其中，股票吸納量6,585億美元，美國國債淨流入4,427億美元，反映儘管市場加速「去美元化」，仍吸引環球資金。除股票及美國國債外，海外投資者去年淨購入3,278億美元的美國公司債券和房地美等機構發行的證券129億美元。

中美貿易緊張，地緣政治局勢不穩，促使全球資本撤出美國，被金融市場形容為「Sell America」。惟最新官方數據顯示，海外投資者去年大幅增加對美國資產持倉。美元去年9%貶值幅度反而成為增加投資機會。美元走弱推動需求，跨境投資者紛趁機增持美股。

區域看，歐洲淨流入8,728億美元最多。開曼群島淨買入2,772億美元，日本淨買560億美元。然而，中國去年淨售2,086億美元美國長期資產，持有的美國國債規模已降至6,835億美元，為2008年以來最低。「去美元化」交易再活躍，但美國國債依然佔各國外匯儲備和主權債務分配重要份額。背後思維源自市場「缺乏替代品」，儘管對美國巨額赤字擔憂，惟放眼全球，能容納海量資金、流動性最深、且相對安全資產，仍非美債莫屬。

報道指中國監管機構已建議金融機構減少集中持有美國國債，引發更多人關注中國如何處置手上的美國國債。據月度數據，海外投資者持有美國國債於去年12月減少884億美元，跌至92.7萬億美元；美國最大海外債權國日本則減持172億美元至119億美元，而英國則減持23億美元至8,660億美元。