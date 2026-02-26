大年初十，先祝《am730》讀者新年進步，馬年呈祥！
馬在中華傳統文化中，寓意積極美好。除了「龍馬精神」、「一馬當先」等祝福，趁著馬年伊始，也和大家分享一個與馬相關的能源冷知識。
平日我們說冷氣機有多少「匹」、跑車有「幾百匹馬力」，都是在講引擎功率的大小。「匹」是馬力(Horsepower)的單位，但你可知道，馬力這單位，當初其實是為了市場推廣而發明的？
時間回到十八世紀英國工業革命之初。發明家瓦特(James Watt)成功改良蒸汽機，為人類用機械取代畜力寫下重要里程碑。然而，瓦特取得蒸汽機專利後，卻要面對另一個難題：如何讓新發明打入市場？
當時英國採礦業蓬勃，礦場大多依靠挽馬(Draft horse)運送礦石。為了向礦場老闆推銷蒸汽機，瓦特想到一個聰明的方法 ──用他們熟悉的「馬」來做單位。他親自觀察馬匹拉動磨坊石輪的表現，估算出一匹馬持續工作時，每分鐘的輸出功率，大約相當於將33,000磅的重物垂直拉高一英呎。他把這個數值定義為「一馬力」(horsepower，hp)，然後向老闆們宣傳：這部蒸汽機擁有「十匹馬力」。
老闆們一聽就懂了：一部蒸汽機能頂替十匹馬，而且不用餵飼、不用休息、不用花時間照料，划算！「馬力」這個概念，讓蒸汽機銷量大增，也漸漸成為衡量動力的通用單位，並一直沿用至今。
筆者在煤氣公司帶領ESG的工作，常聽同事說能源和減碳的概念太抽象，難以向公眾說明。瓦特的故事正好提醒我們，只要把抽象概念與日常生活掛鈎，再複雜的知識也能變得簡單易明。
最後賣個關子：瓦特2百多年前估算的馬力，用今天的科學標準來看，到底準不準確？煤氣公司有份贊助的能源科普平台《能源百科Energypedia》早已解答。有興趣的讀者，不妨到Instagram搜尋energypedia_hk，自己找答案。
能源百科Instagram：https://www.instagram.com/energypedia_hk/
再祝各位馬年馬力十足，馬到功成！