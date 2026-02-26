大年初十，先祝《am730》讀者新年進步，馬年呈祥！

馬在中華傳統文化中，寓意積極美好。除了「龍馬精神」、「一馬當先」等祝福，趁著馬年伊始，也和大家分享一個與馬相關的能源冷知識。

平日我們說冷氣機有多少「匹」、跑車有「幾百匹馬力」，都是在講引擎功率的大小。「匹」是馬力(Horsepower)的單位，但你可知道，馬力這單位，當初其實是為了市場推廣而發明的？

時間回到十八世紀英國工業革命之初。發明家瓦特(James Watt)成功改良蒸汽機，為人類用機械取代畜力寫下重要里程碑。然而，瓦特取得蒸汽機專利後，卻要面對另一個難題：如何讓新發明打入市場？