留下來的人——論香港人力

《財政預算案》已公布，香港市民訴求不能盡錄，老實講，深層次矛盾並不單靠一兩年願景和福利可改變。不同行業團體專業界別都有不同建議，順得哥情失嫂意。政府如何拿捏不是易事。市民彷彿默認，只要政府出手問題就會解決，但在我而言，財政預算只是限米煮限飯，畢竟結構性財赤下有志難伸；重點在來年施政報告，人口政策比所有事更重要，因有人才有希望，上至產業發展盛事經濟，下至社區活動政府服務皆要人。

人口老齡化及勞動力不足，除培訓本地勞動力，政府自2022年底推一系列「搶人才」措施，由2023至2025年先後有近40萬人才申請來港，截至上月底各項計劃已吸引近30萬人才來港，份額最高的「高才通」3年內共批逾12萬申請，惟去年申請大跌近三成，數目降至3.6萬宗，獲批數目亦降至3.2萬宗。從我看來，每年逾3萬宗來港人數踏入常態階段。然而人才是否持續來港抑或呈下降趨勢乃屬未知數，持續的人口政策才是政策核心。