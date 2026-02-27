留下來的人——論香港人力

《財政預算案》已公布，香港市民訴求不能盡錄，老實講，深層次矛盾並不單靠一兩年願景和福利可改變。不同行業團體專業界別都有不同建議，順得哥情失嫂意。政府如何拿捏不是易事。市民彷彿默認，只要政府出手問題就會解決，但在我而言，財政預算只是限米煮限飯，畢竟結構性財赤下有志難伸；重點在來年施政報告，人口政策比所有事更重要，因有人才有希望，上至產業發展盛事經濟，下至社區活動政府服務皆要人。
人口老齡化及勞動力不足，除培訓本地勞動力，政府自2022年底推一系列「搶人才」措施，由2023至2025年先後有近40萬人才申請來港，截至上月底各項計劃已吸引近30萬人才來港，份額最高的「高才通」3年內共批逾12萬申請，惟去年申請大跌近三成，數目降至3.6萬宗，獲批數目亦降至3.2萬宗。從我看來，每年逾3萬宗來港人數踏入常態階段。然而人才是否持續來港抑或呈下降趨勢乃屬未知數，持續的人口政策才是政策核心。
在未知的就業前景(技能不匹配)及香港經濟條件(高昂生活費)下，下一代教育是吸引人才主因，但高才是否持續申請來港，仍要看香港有否產業匹配。人力投資從來是前瞻性部署，較理想是培育本地人才，如今缺人才急就章借外力輸入絕非長遠計，各地經濟發展以人才先行，政府應具超前目光，思考如何善用培訓人才、挽留人才，讓他們與家眷落地生根，留港建港。筆者在一講座聽到高等學界的殿堂級副校長及知名經濟學家闡述，香港政府從回歸以來一直缺乏適切人口政策，就知道香港從來沒完善人口規劃，只能頭痛醫頭、腳痛醫腳。
同時針對沒有離開香港移民外地的居民，政府亦思考如何協助轉型增值，從而提高收入。讓貧苦大眾在極大生活壓力、難以向上流動的香港，通過資助進修，可提升收入向上流，避免社會撕裂，加重貧富懸殊、產業單一化的挑戰。在新任領導層上場，職業訓練局和僱員再培訓局是否可推更多針對基層和中老年人資助培訓課程，讓他們看見向上流機會，同時增加香港流動力，這才是香港更需要的政策。