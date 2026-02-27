內地視頻不停播出王晶的訪問，主題當然是說電影，主要是說往事。在我這些老餅看來，當然是津津有味，年輕人就不敢說了。 王晶父親是已故著名導演王天林。他24歲拍電視劇《千王之王》，25歲拍電影《千王鬥千霸》，少年成名，59歲還在市場拍《賭城風雲III》，拍的都是大片。縱橫影壇幾十年。除了成龍之外，我想不出有其他人比得上他。 我和王晶見過幾次，但都是一大群人，我只是小腳色，只聽，沒資格說。八、九十年代，人家度劇本，他往往來插一腳，旁聽也給意見，意見通常很中肯。我從他的談話學到了一些基本原理，如主觀視角(POV，point of view)，以及女主角要令人產生性衝動等等，終身受用不盡。

另一次比較長的飯敘，則是大約2016年吧，我們一夥人和葉家海在東京的三井俱樂部吃晚飯，他匆匆而來。組織者是個日本通，對我們炫耀三井俱樂部有多牛，不過我在網上看到，其實任可人均可租場，付錢就可以。 多年來，葉家海一直是王晶電影的幕後金主。他有幾間上市公司，私人飛機，在地中海有一條200呎的遊艇，當年我遊地中海，就是坐他的船。不過根據《百度百科》的說法，他已於2020年8月3日破產，真唏噓。 王晶專門拍商業片，有的人說他拍得很爛，但絕大部分都賺錢。他的最佳作品，當然是為永盛電影拍的《賭神》和那幾部周星馳作品。根據蕭若元、蕭定一父子的說法：只有向華勝方能迫出他的最高水準。

對於其他的投資者，王晶不怕他們，往往就打馬虎眼了。總之，他的聰明在於，能用三分力的時候，絕不會用四分。不過，在市況不佳的時候，他的作品反而會比較著力，例如1998年的《龍在江湖》，也是他在訪問中表示最滿意的作品之一。 照我看，他對電影的態度和製作方式，應是受到邵逸夫的最大影響，甚至可以說是邵sir的門生，也不為過。當然了，他雖然是一代奇才，但論水平，比起邵逸夫這位泰山北斗，肯定是差得太遠了。