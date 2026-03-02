新意網：AI驅動數據中心增長，2026業績亮麗值博高

新意網集團(1686)為香港領先的第三方數據中心營運商，主要提供數據中心及IT設施服務，佔總收入約93%，另有ELV及IT系統業務佔約7%。集團核心收入以經常性為主，2026上半年核心經常性收入按年增長7%，IT容量達105MW，使用率升至91%。亮點包括擁有MEGA-i頂級互聯樞紐及高功率AI設施MEGA IDC、客戶基礎優質且以長期合約為主。短期受惠於利率回落帶動盈利改善，以及在談逾50MW大型項目落實，中期受惠AI推理需求及中國雲廠商出海帶動新訂單，長期則受惠香港供應相對緊張、容量擴張至280MW及雲端與金融數據需求增長。

香港數據中心行業正處於由傳統企業上雲需求，過渡至AI推理與大型雲服務商主導的新一輪結構性增長階段。行業周期方面，報告普遍指出，過去兩年受宏觀經濟放緩及企業IT支出審慎影響，增長一度放慢，但隨AI應用落地及中國雲廠商出海加快，需求重新加速，屬於新一輪需求上升周期的早期至中段。在供需結構方面，香港市場整體使用率維持於高水平，區內供應雖有新增規劃，但短期在建容量有限，整體仍偏緊，特別是具高電力密度及AI-ready規格的設施更為稀缺，因此具備優質土地及電力資源的營運商在議價能力上相對有利。

競爭格局方面，行業屬資本密集型業務，進入門檻高，包括土地取得、電力配套、網絡連接及長期客戶基礎等因素均構成壁壘。報告認為，具備互聯樞紐優勢及中立定位的營運商較能吸引大型雲服務商及金融機構，並透過長期合約鎖定收入來源，使市場競爭雖存在，但並未出現價格戰情況。營運成本方面，數據中心業務的固定成本比例較高，包括折舊、電力及融資成本。過去高息環境對盈利造成壓力，但隨利率回落，實際借貸成本下降，有助改善淨利潤表現。同時，部分報告亦提及資本開支高峰期已過，未來新增投資將更聚焦於高回報項目，現金流及盈利質素有望逐步提升。

至於新意網的管理層正就多個大型AI相關項目進行深入磋商，潛在部署容量超過MEGA IDC第一期50MW，其中至少一個接近落實。集團在談容量已超越現有第一期規模，反映AI推理需求及中國雲廠商出海帶來強勁動力，預期將推動未來收入及EBITDA重新加速增長。集團2026年上半年核心經常性收入按年升7%，整體收入按年升約3%，IT容量提升至105MW，使用率達91%。數據中心業務佔收入約93%，當中業務結構穩定且以長期合約為主，有助支撐持續現金流及盈利能見度。而香港及區內主要市場使用率處於中高90%水平，本地供應雖有規劃但在建容量僅約160MW，短期仍屬偏緊。由於集團擁有MEGA-i互聯樞紐及高規格、AI-ready設施，加上約20%市場份額及高於行業平均的約90%櫃位使用率，在供應受限環境下具較強議價能力與競爭優勢。

新意網股價於去年2月底時，曾升上最高位見10.36元後見頂回落，而且股價更在反覆波動中，股價於去年12月曾跌至最低位見4.51元，累計跌超過56%，不過，在股價見底之前，9天RSI已先行在去年11月見底，並形成了一底背馳走勢，股價其後在今年1月12日成功向上突破50天線後，股價開始形成確認見底，並於1月15日回調但未有失守50天線，進一步確認見底後，股價隨即作出反彈，形成了一底高於一底走勢，由於業績前景仍然被看好，預期股價可以繼續作出反彈，並進一步上試整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。投資者可以在6.5元水平買入，暫時以61.8%的反彈目標作為上升阻力，股價有望可以反彈至8元水平。投資者可以在股價未有失守6元之前繼續持有，現時的上望潛在空間有18%。

資深證券分析師 (並非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。