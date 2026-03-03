強奪兩港化衝突 超人進退得據

巴拿馬運河自1914年通航，乃全球海運咽喉，每年承載世界貿易約百分之5。李嘉誠長和自1997年接掌巴爾博亞與克里斯托瓦爾兩港，經營近三十載，投資逾18億美元。中國視之為一帶一路支點，美國則視巴拿馬為後院，特朗普政府屢施壓「減少中國影響」。香港作為長和根基，儼然港企海外標竿。 換過角度，從玄學而論，當今雖正處九運離火當旺，有利科技AI；然未來轉入一運，水氣主宰。誰掌握這條「水龍」，誰便能在一運中佔得先機。 至於巴拿馬政府，則於2月23日強行接管兩港，表面劍拔弩張，實則意外為中美衝突降溫之妙著。

首先，李嘉誠不再成為夾在兩大之間的磨心——長和原擬以228億美元打包全球43港售予BlackRock財團，卻因中方反對卡住，今巴方直接接管，反令長和抽身事外，避開政治漩渦。 其次，巴方已明言18個月後公開招標，屆時略予長和合理補償，便可了結此案。原定直接賣港予黑石財團大舉套現，如今卻化作政府埋單的賠償金——成哥一貫明哲保身，進退得據，明白的人，自當會心一笑。 第三，無論最終由中國、美國，抑或馬士基、MSC等航商得標，皆交由市場經濟決定，價高者得，真正體現經濟學之公平公正。

第四，巴拿馬政府藉賣經營權，既能套現巨額資金，又因列強爭奪而國家身價水漲船高，地位陡升，一石數鳥。 中遠海控股價近日回升，顯示投資人以真金白銀支持其避開中美摩擦。 巴拿馬此局，或正是大時代氣運轉折之玄妙起點。港口營運的經濟價值，就將於18個月後被揭示。資金應該分布多少於九運「當旺」與一運「近旺」的主題，宜拭目以待，靜觀其變。