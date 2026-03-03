香港大眾市民對ESG的認知

認知度偏低，概念陌生：儘管ESG在商業領域談論度高，但超過一半(51%)市民表示完全或不太知道甚麼是ESG，認知度平均分僅3.42/10(滿分10分)。甚至有32%的人完全沒聽過這個詞，僅20%表示知道。這說明ESG在香港市民大眾的個人層面尚未引起廣泛共鳴。