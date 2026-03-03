香港大眾市民對ESG的認知

根據近年的調查數據，香港一般大眾市民對ESG(環境、社會及管治)的認知可以總結為：概念陌生但態度正面，存在「知行差距」。具體情況如下：
認知度偏低，概念陌生：儘管ESG在商業領域談論度高，但超過一半(51%)市民表示完全或不太知道甚麼是ESG，認知度平均分僅3.42/10(滿分10分)。甚至有32%的人完全沒聽過這個詞，僅20%表示知道。這說明ESG在香港市民大眾的個人層面尚未引起廣泛共鳴。
態度正面，價值觀認同：雖然對術語陌生，但市民非常認同其背後理念。
88% 支持保護環境和生態系統。
82% 同意應透過公益活動改善弱勢群體生活。
91% 認同遵守社會規則的重要性。
行動隨性，重在門檻低：在具體實踐上，總分為53.56/100，僅算及格。
擅長：傾向做門檻低、習慣成自然的事。例如65%的人會自備購物袋，72%會遵守交通規則，77%主動讓座。
不足：在需要更多投入(成本、時間)的行為上表現消極。例如使用廚餘機(僅27%)、定期捐血(僅22%)以及參與廉潔推廣(僅25%) 的比例都很低。
社會意涵：從個人做起：現狀反映了市民對可持續生活認同，但未完全轉化為動力。學者指出，企業談的ESG關乎發展，個人的ESG則關乎生活方式，需要官、商、民三方共同努力推廣和教育，才能將這種正面態度轉化為更普遍的日常行動 。
總的來說，香港市民在不知不覺中支持著ESG的核心價值，但要讓這種支持轉化為更全面、更深入的生活實踐，還有一段路要走。
作者為蔡政德(Jacky Tsoi)環境社會及企業管治基準學會委員、澳洲管理會計師香港分會一帶一路委員會副主席、金融科技師協會 財富科技委員會召集人