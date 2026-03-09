「假作真時真亦假﹗」虛擬世界真假難分，我們在社交媒體結交朋友要小心，不要被虛假的感情關係所蒙蔽，成為騙局的受害人。

放長線建立關係

建立友誼和感情需要時間，很少人會與相識不久的人交心。一些擅長操控感情的騙徒會精心部署，花一段長時間與受害人建立友誼和感情，待取得對方信任後，才下手騙財。

網絡世界，凡走過必留下痕跡。我們在社交媒體上發布的相片和貼文、結識的朋友、任何讚好及評論，都會成為其他人包括騙徒認識我們的上佳材料。