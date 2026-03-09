「假作真時真亦假﹗」虛擬世界真假難分，我們在社交媒體結交朋友要小心，不要被虛假的感情關係所蒙蔽，成為騙局的受害人。
放長線建立關係
建立友誼和感情需要時間，很少人會與相識不久的人交心。一些擅長操控感情的騙徒會精心部署，花一段長時間與受害人建立友誼和感情，待取得對方信任後，才下手騙財。
網絡世界，凡走過必留下痕跡。我們在社交媒體上發布的相片和貼文、結識的朋友、任何讚好及評論，都會成為其他人包括騙徒認識我們的上佳材料。
騙徒常見手法
騙徒會用漁翁撒網的方式，在不同的社交媒體平台、交友軟件和遊戲社群等結識朋友，尋找行騙對象。騙徒會向那些與其攀談的對象「發動攻擊」，圖與對方拉近關係，發展感情。
騙徒可能會扮成受害人的舊朋友，或者曾經接觸過的人，打開話匣子。由於騙徒早已在社交媒體「認識」受害人，了解其喜好、朋友圈、旅遊經歷和其他資料，所以受害人可能會覺得與騙徒一見如故，十分投契。
在初步認識後，騙徒會花很多時間與受害人聊天、通話，甚至視訊 (用變臉工具換上另一副臉孔或偽冒其他人)，以建立信任和關係。日子有功，受害人就會對騙徒放下戒心，而騙徒亦開始利用已建立的關係操控受害人，哄騙受害人提供金錢援助，或參與虛假的投資計劃。
不幸遭到感情騙子欺騙，我們不但會損失金錢，感情也會受到傷害。故此，切勿為騙徒開啟窗戶，成為他們的獵物。
首先應建立嚴格的社交防火牆，對於陌生訊息切勿理會，並且盡快刪除和封鎖陌生人發送的訊息；同時避免在社交媒體分享太多的個人資料和照片，以免提供資料讓騙徒有機可乘。
建立網絡社交關係時，理性的審視必不可少。除了查看在社交媒體結識的人朋友圈是否有異常，也可以使用反向圖片搜尋引擎，查看對方發放的圖片或影片有沒有盜圖和偽造等問題。無論對方的背景多麼光鮮誘人，任何來自社交媒體朋友的金錢要求拒絕，也不要借出銀行賬戶給對方。
作出投資決定前，要了解清楚有關投資的特點和風險，切勿相信宣稱高回報但低風險的投資機會以及內幕消息。與此同時，定期瀏覽投委會資訊及證監會網站的「警示名單」，查閱包括可疑的投資產品、網站和虛擬資產交易平台等資料。
投委會於3月份推出年度旗艦活動「香港理財月2026」。今年活動主題為「投資自己，回報最高」，強調提升個人理財知識是最有價值的投資，鼓勵公眾終身學習投資及理財的技巧，防範金融騙局。即上https://www.ifec.org.hk/web/tc/moneymonth/index.page 了解更多關於理財月的活動和資訊。