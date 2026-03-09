兩會順利召開。從總理政府工作報告透露的資料來看，今年GDP目標降到了4.5%至5%，低於市場預期，但對市場影響並不大，資金都在關注報告及會議期間官員們新提出的一些詞彙，比如未來能源、算電協同等，從中尋找短線炒作機會。

上周真正對指數有影響的依然還是美伊戰爭，以及相伴隨的油價走勢。戰爭伊始，市場的主流觀點是一場「快速戰爭」，持續時間不會太久，很可能一到兩周就會見分曉；但一周過去了，局勢沒有絲毫緩和的跡象，原油價格居高不下，不僅如此，上周五外盤期油更是大漲近10%，直接往100美元進發。如果戰爭無法在短期內結束，導致油價持續高燒不退，那很可能引發全球高通脹，進而出現滯脹到衰退的邏輯敘述，戰爭從黑天鵝演變成灰犀牛，這對全球市場的衝擊更大。從上周的A股市場來看，指數和以「三桶油」為首的原油板塊呈典型的負相關：中石油大漲，指數大跌，中石油回檔，指數就反彈。因此，短期A股大概率會和全球市場同步，被中東局勢所左右。