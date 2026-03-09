假如北都雙信封制應用在大維修

雙信封制招標，在解決非價格的質量問題時，可以同時防止圍標嗎？ 北都首個「片區」以「雙信封制」公開招標，發展局局長甯漢豪表示：「『雙信封制』呼應北都『產業主導』主題，地價比重只佔三成，餘下七成屬非價格建議的評審準則聚焦在『企業及科技園』用地的發展，包括會否發展策略性產業、會否引進龍頭企業、發展速度、投資規模、創造的就業機會等。我們希望透過這次產業導向的招標和一系列的便利措施，吸引高質素的企業落戶洪水橋『片區』，帶動產業鏈成長。」

北都發展以產業主導，我一向大力支持。說過了，發展北都，要加快的不只是基建，因為北都不單純是個地產項目，而是香港的戰略發展區域。「High Tech揩嘢，Low Tech撈嘢」的經驗提醒香港人，數碼港、乜乜港、物物港，即使不是大隻講，北都最終如何避免淪為另一個地產項目？七成屬非價格建議的雙信封制，理論上就是避免單純「價低者得」導致的劣質投標，實際上能否解決質量問題卻取決於評審準則的制定。以洪水橋試點地區的雙信封制招標為例，非地價建議評分準則包括：策略產業發展(最高20分)、引入領先企業(最高20分)、發展速度(最高20分)、投資規模(最高20分)、就業機會(最高20分)、ESG提升(最高10分)、相關大型項目經驗(最高5-10分不等，視細則)、額外獎分(選擇更多E&TP地段可獲10-30分)。當中，比例高的策略產業發展、引入領先企業、ESG提升等，都是較主觀的「徵文比賽」，相對客觀的相關大型項目經驗，比例卻低至可有可無。於是，評分透明度、履約監管及後續基建配套，成為雙信封制招標的成功關鍵。

至於近月全港市民一致關心的圍標問題，先有請Grok： 「雙信封制招標的主要目的是解決非價格的質量問題，透過先評技術方案、再開價格信封的方式，優先確保投標品質達標，避免純最低價得標導致偷工減料或低劣工程。然而，它無法有效防止圍標(bid rigging / collusion)，甚至在某些情況下可能增加風險：圍標團夥常在技術評分階段操控(例如故意讓特定廠商高分通過、壓低外來競爭者分數)，使進入價格競爭的只剩內部幾家，之後再內部安排價格或輪流中標。實務經驗與國際反圍標指引顯示，雙信封制的技術評分主觀性強、門檻高時，反而成為圍標的新操作空間。」

人工智能同意我對雙信封制招標主觀性強的顧慮，而這顧慮在圍標普遍的環境下更是不可不防。因此，未來大維修招標的改革，可參考浸大黃陽光教授在《Procurement Auctions under Quality Manipulation Corruption》，以最低品質招標(minimum-quality auctions)取代傳統計分招標(scoring auctions)限制品質選擇以及降低門檻，透過反圍標的招標設計去平衡反腐敗和工程質素扭曲。