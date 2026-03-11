寧德時代(3750)去年度盈利升逾42%達722億元人民幣，券商分析指管理層對今年電動車及儲能系統需求保持信心，公司亦已加強成本控制能力，預期未來季度盈利不會出現大幅波動。寧德股價績後造好，曾升至552元創3個多月新高。如看好寧德，可留意寧德認購證，行使價629.38元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡寧德，可留意寧德認沽證，行使價408.68元，今年8月到期，實際槓桿6倍。

騰訊雲近日推出的AI應用工具WorkBuddy大受歡迎，券商研報指此對中國AI發展格局具有重要意義，對所有用户廣泛可訪問性意味日常生活和工作將經歷深刻變革。騰訊控股(700)股價顯著造好，重越20天線曾高見556元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證，行使價727.49元，今年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證，行使價466.46元，今年8月到期，實際槓桿8倍。

美國總統特朗普表示對伊朗軍事目標的打擊已基本完成，預計衝突將迅速結束，並宣布將暫時放寬部分石油相關制裁，以保障石油供應充足並壓低油價。中海油(883)股價高位回落，在27元水平整固。如看好海油，可留意海油認購證，行使價40.88元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡海油，可留意海油認沽證，行使價18.07元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

重要聲明

