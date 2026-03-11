晶泰控股(2228)成立於2015年，並在2024年以首間18C特專科技身份在香港掛牌上市。公司由3名量子物理學者共同創立，業務主要利用人工智能的計算篩選，再配合自動化機械人的驅動，將新藥研發周期大幅縮短。如此新穎的創新技術，吸引不少大型藥企與公司簽訂合作協議。在這個創新的賽道上，相信公司有能力發揮強勁的增長潛力。

早前，公司發布盈喜通告，預期2025年年度成功扭虧為盈。雖然大部分因素來自於一次性的公允價值的變動，但市場較關注收入增長幅度。從盈喜通告得知，收入不少於7.8億元人民幣，較2024年同期增長至少193%，增長速度驚人。而上年公司與著名生物學家Gregory Verdine旗下新藥企業DoveTree訂立的長期合作協議，潛在商業里程碑金額高達58.9億美元，為公司的未來打下一支強心針，不排除未來與其他藥企有更多類近的大額合作協議。除此之外，早前公司向化工巨頭BASF交付自動化實驗室，成為另一個重要里程碑。往後公司業務不只局限於製藥，多元化的自動化實驗解決方案可應用於不同行業的領域，或可創造另一個大型藍海市場。