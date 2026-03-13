成功而不自毀 如何重拾熱情

在許多企業家的生命中，有一個階段幾乎無人公開談論，就是當你不用再為生活奔波、不用再為每一位客戶埋首拼搏，也不用再擔心公司能否撐到下個季度。事實上，一切看似順利：收入穩定、團隊壯大、投資者也鼎力支持，外界看來正是勢頭正盛。但在內心深處，很多創辦人卻感受到截然不同的情緒：一種沉重的壓抑感，創業的熱情逐漸消退，以及一個揮之不去的疑問：他們一手打造的企業，是否依然是他們真正想要的？ 怠倦並非突如其來的崩潰，而是悄悄襲來的。它源自於為了維持公司運作而作出的無數妥協，源自於那些不屬於你的、卻讓你夜不能寐的難題，源自於你從「創造令人興奮的事物」轉變為「管理無止境的瑣碎日常」。隨著公司成長，複雜度也隨之增加。有一天你會意識到自己肩負的重擔遠遠超越你的想像──也遠遠超越任何人的認知。

這種痛苦的深刻之處在於它往往發生在企業終於「步入正軌」之時。你曾經夢想的里程碑已經達到：完成了融資項目、組建了團隊，並穩定了營運。然而正是在這一刻，許多企業家開始感受到束縛。這就像一個「金籠」：每一個成就都伴隨著一份更沉重的責任。你的夢想現在伴隨著必須支付的薪資、必須滿足的員工期望，以及依賴你作出決策的人。你不再只是執著於自己的抱負，而是對整個團隊的生計和信任負責。 然而，你並不孤單。Airbnb的Brian Chesky曾坦言，在公司的高速增長期，規模遠遠超越了他的自我認知，他感到不堪重負，最終不得不刻意重新設計公司與自己的角色。Slack的Stewart Butterfield也描述過在公司的發展期感到精疲力竭，無休止的決策讓他遠離了自己熱愛的創意工作。星巴克的Howard Schultz在公司迅速擴張時曾感到與初衷脫節，意識到成長已讓他遠離了初衷。

這些創辦人都面對著同一個隱藏恐懼：難道這就是終點嗎？為甚麼成功沒有帶來真正的成功感？ 危險在於，怠倦會偽裝成戰略危機或生存危機。企業家開始質疑市場、商業模式、競爭對手，甚至質疑自己所選擇的城市。但更多時候，問題不在企業本身，而在自己與企業的關係。縱使角色已經轉變，若創辦人沒有隨之改變，這種錯位的情況就會加劇。曾經發明、實驗、創造的那個人，如今整天都在審批文件、處理投訴和管理流程。工作量愈來愈大，但意義卻沒有變得愈來愈深。

走出困境的第一步，並非制定新計劃或再開一次會議，而是誠實面對自己 ：承認自己已經精疲力竭了。當身心都在勉強運轉時，你根本無法靠思考戰勝疲憊。此時你先嘗試退一步，哪怕只是48小時。來一趟深度睡眠，或是進行適度運動，讓壓力荷爾蒙平復。只有在這之後，你才能重新看得清楚方向。 接下來是最艱難的心理轉換。將你的身分與公司區分開來，你創立了這間公司，但你並不等於這間公司。你在公司之外仍有你獨有的價值。當這一點真正被接受，清晰的思路就會隨之而來。然後你可以問自己：甚麼讓我筋疲力盡？甚麼能讓我充滿活力？我曾經熱愛卻已經停止做的事是甚麼？我承擔了哪些本應由其他人承擔的責任？

重新找回目標通常是透過「減法」開始。剔除不需要你獨特能力的工作，留下來的才是只有你能做的事。微軟的Satya Nadella稱之為「回到只屬於我的工作」。這正是創辦人從「企業的引擎」轉型為「企業的架構師」的重要過程。 當熱情重新被燃點，每個人都會感受到這團火，無論是你的團隊、客戶，還是你自己。因此，怠倦從來不是失敗。它是一個訊號，象徵著你已經超越了早期建立公司的那個自己，現在是時候昂首闊步，成為那個能夠帶領下一階段的自己。