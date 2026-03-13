近日兩會公布的政府工作報告為今年的宏觀經濟政策定下「調結構、防風險、促改革」的主基調，整體政策力度較前期市場預期更為保守與務實。這反映治理邏輯深刻轉變：不盲目追求增長目標，為高質量發展與結構轉型騰挪空間。

最核心的訊號來自於經濟增長目標的調降。官方將增長目標由先前的5%左右下調至4.5%至5%的區間。為經濟增長引擎從「基建加房地產及低端製造」的舊有驅動模式，全面轉向科技創新與產業升級提供空間。

具體財政與貨幣政策執行上，呈現明顯克制與精準導向。財政方面，赤字率維持4%，超長期特別國債與地方政府專項債分別維持在1.3萬億元及4.4萬億元人民幣的平穩規模。貨幣政策論述同轉審慎，官方表述由過去「適時降準降息」轉變為強調「靈活高效運用」多種政策工具，核心目標在於推動社會綜合融資成本維持低位運行，而非單純的總量寬鬆。