香港負債全球第一，然後呢？

觀音借庫，借貸金額跟善信的收入有甚麼關係？ 借定唔借？還得到先好借！農曆正月廿六(即明天3月14日)，是觀音開庫之日。根據香港非物質文化遺產資料庫，每年觀音開庫，大批善信會帶備祭品，包括觀音衣、招財寶牒、壽金等入廟借庫，向觀音祈福與求財，抽取有銀碼或吉祥語句的「利是」(又稱「庫錢」)和福品包，並於翌年還庫。還得到先好借？先聽聽Grok的分析： 「觀音借庫的借貸金額與善信的收入並無直接關係，這是民間習俗中普遍的共識。借到的銀碼(如3,000萬至10億元不等)是廟宇預設的象徵性數字，透過隨機抽取或領取的方式取得，視為觀音菩薩根據你的誠心、福報及善念來『批准』，而非依據個人經濟狀況或收入水平計算。有些民間說法認為，借到的金額可能反映菩薩對你運勢的『補充』— 例如，如果運氣較差，可能借多一點來助旺，但這純粹是意頭，並無科學或固定公式。重點在於心存感恩、求正財與平安，有借有還(年尾還庫)，才能真正轉運。」

原來，庫錢借到的銀碼跟善信的收入無直接關係，隨機抽取的庫錢，可被視為觀音菩薩根據你的誠心、福報及善念來批准，亦可能反映菩薩對你運勢的補充。於是，當保守估計每年兩萬名善信參與借庫，而每名善信借得好意頭的3.8億元，借貸總額便達76,000億元，是本地GDP的一倍有多！然後呢？ 近日，網上瘋傳國際金融協會(Institute of International Finance)《全球負債監測報告》的最新排名，香港竟以總負債相當於GDP的380%排名第一，當中政府負債為GDP的67%，家庭負債為GDP的86%，比例最高的其實是企業負債，總額是GDP的227%。換句話，即使未計每年數以萬億元計的觀音借庫，香港負債已是全球第一？問題是，比例最高的企業負債，比觀音借庫還要高，我認為是金融中心的體現。家庭負債其實接近全球發達經濟體的標準水平，而政府負債更是被嚴重高估的，實際數字是報告聲稱的約四分一。更大的問題是，負債為甚麼要跟GDP比？

正如觀音借庫跟善信收入沒有關係，政府負債又為甚麼跟GDP比？擔心資不抵債，負債應該跟資產而非收入比吧。近日一篇名為《Who Care About Debt-to-GDP？》便質疑：為甚麼像阿根廷這樣債務佔 GDP比率看似很低(例如40%)的國家會引發主權債務危機，而日本的債務佔GDP比率高達250%，卻似乎完全沒有面臨同樣風險？比較3種合理的政府債務衡量指標：債務對GDP比率(debt-to-GDP)、利息對GDP比率(interest-to-GDP)，以及負債權益比率(debt-to-equity，使用股市市值作為財富代理)，3個指標對近期政府債務趨勢會得出不同結論：債務對GDP比率達歷史高點，但利息對GDP比率無明顯趨勢，而負債權益比率在過去數十年更呈現下降跡象。同樣邏輯，換個債務衡量指標，香港的全球負債排名可以馬上改變，而我們是缺乏理論基礎去選擇哪個指標更適合回答債務可持續性，以至金融安全這些重要問題的。