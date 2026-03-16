一波未平，一波又起。中東持續戰雲密布，美國以色列和伊朗的戰爭，仍然未有任何緩解跡象。那邊廂，同樣由美國引發的貿易戰，卻再增添變數。 美國最高法院於2026年2月20日裁定特朗普先前部分廣泛關稅措施(依國際緊急經濟權力法實施)超出授權範圍後，美國政府迅速轉向《1974年貿易法》Section 301作為貿易執法工具。 美國貿易代表署(USTR)於2026年3月12日正式宣布啟動Section 301(b)調查，針對60個主要貿易夥伴(涵蓋美國2024年進口總額逾99%)，評估這些經濟體是否已採取並有效執行禁止進口以強迫勞動生產貨物的措施。若未能做到，可能構成不合理或歧視性貿易行為，從而對美國商業造成負擔或限制。調查對象包括中國、歐盟、加拿大、墨西哥、印度、日本、韓國、越南、英國、巴西、土耳其、香港等多個經濟體。

此調查緊接3月11日針對16個經濟體(包括中國、歐盟、印度、日本、韓國、墨西哥、越南等)的結構性過剩產能及製造業生產調查，顯示美國政府正系統性運用Section 301，重塑全球供應鏈、保護本土產業及勞工權益。香港投資者需密切關注此舉可能帶來的關稅或其他貿易限制升級風險，以及對亞洲出口導向經濟體及本地市場的連鎖效應。 調查背景源於美國長期禁止進口強迫勞動產品(近百年歷史)，但多數貿易夥伴未有效實施類似禁令，導致美國產品面臨不公平競爭。USTR強調，此舉旨在消除強迫勞動帶來的成本優勢扭曲。

調查重點行業包括易受強迫勞動影響的領域：棉花及紡織品(成衣、紗線、地毯)、關鍵礦產(太陽能電池板、電動汽車零件)、魚類製品(魚油、魚粉)、棕櫚油、可可製品及相關農業加工品。 USTR已設立公開徵詢意見機制，書面意見及聽證會出席申請須於2026年4月15日前提交，公開聽證會將於4月28日起舉行。整體調查程序預計於2026年7月前完成(緊接Section 122臨時關稅到期)，屆時可能推出針對性關稅、進口限制或其他措施。 此調查時間表緊迫，執行難度高，可能影響美國與部分盟友關係，尤其在應對中國過剩產能及供應鏈安全議題上。中國商務部已回應，指責美國單邊主義，呼籲透過多邊機制解決。印度、越南、馬來西亞等亞洲新興出口國亦被納入，市場預期夏季可能面臨新一輪貿易壓力，加速供應鏈重組。

貿易不確定性已傳導至金融市場。亞洲貨幣貶值壓力增加，美元走強。股市受壓，恒生指數本周因貿易陰霾下跌，科技、消費及出口板塊沽壓明顯；能源及防禦性板塊相對穩健。資本外流風險上升，港元聯繫匯率維持穩定，但需監察資金流向。國際貨幣基金組織預測，若貿易壁壘升級，2026年全球GDP增長率可能下調0.3至0.5個百分點。商品市場波動，化工、紡織、電子及汽車零部件成本上升。 對香港而言，此輪調查雖未直接針對香港，但波及中國內地及亞洲供應鏈，將帶來間接衝擊。香港作為轉口貿易及金融中心，貿易額下滑可能影響物流、航運、金融及專業服務業，並推升通脹壓力，對樓市及消費構成挑戰。香港金融管理局需維持聯繫匯率穩定，防範資本外流風險。同時，香港可發揮中立國際金融中心優勢，吸引避險資金。

中長期看，若美中或美歐外交對話取得進展(如貿易談判突破)，市場適應力仍強，恒生指數防守性相對穩健，具反彈潛力。 貿易戰陰霾再度籠罩，美國Section 301調查針對60個經濟體的強迫勞動進口禁令執行情況，織成新一層全球貿易不確定之網。短期內，關稅風險、供應鏈重組壓力及股市震盪或將持續。